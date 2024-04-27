ВООЗ не рекомендувала вживати антибіотики при лікуванні COVID-19
ВООЗ застерігає від надмірного використання антибіотиків для лікування COVID-19, оскільки вони не поліпшують клінічних результатів, натомість спричиняють розвиток "супербактерій"
Про це йдеться у повідомленні ВООЗ, поширеному у п’ятницю.
Під час пандемії антибіотики "надмірно використовувалися" для лікування госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 у всьому світі, що сприяло розвиткові стійких до багатьох лікувальних засобів "супербактерій", стверджують у ВООЗ.
Зазначається, що лише 8% хворих з коронавірусом мали бактеріальні інфекції, які можна лікувати антибіотиками. Водночас три чверті пацієнтів отримували їх "про всяк випадок".
При цьому жодного разу ВООЗ не рекомендувала використовувати антибіотики для лікування COVID-19, заявила речниця організації Маргарет Гарріс.
"Оскільки це був вірус, – зазначила вона, – не було жодних вказівок чи рекомендацій, аби лікарі діяли в цьому напрямку (призначення антибіотиків, – ред.). Але, можливо, через те, що люди мали справу з чимось абсолютно новим, вони шукали все, що, на їхню думку, могло би бути доречним".
За даними ВООЗ, застосування антибіотиків для пацієнтів з коронавірусом коливалося від 33% у західному Тихоокеанському регіоні до 83% – у східному Середземномор'ї та Африці.
ВООЗ стверджує, що це "не покращувало клінічні результати для пацієнтів з COVID-19". Натомість їх систематичне призначення "може заподіяти шкоди людям без бактеріальної інфекції у порівнянні з тими, хто не отримував антибіотиків", - ідеться в повідомленні.
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