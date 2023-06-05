У МЗС РФ заявили, що не бачать перспектив продовження "зернової угоди"

Про це журналістам сказав заступник міністра зовнішніх справ РФ Сергій Вершинін, передає ТАСС.

"Ми їх (перспектив, - ред.) не бачимо, але ми продовжуємо, звичайно, консультації з представниками ООН щодо обох частин тих пакетів домовленостей, які, як ви знаєте, були підписані в липні минулого року", - сказав він.

Дипломат нагадав, що Росія вимагає поновити транзит свого аміаку.

"Ми кілька разів говорили, що аміак включений до домовленостей, підписаних у Стамбулі", - сказав Вершинін.

Також він зазначив, що спільний координаційний центр у Стамбулі поновив інспекцію суден у межах "зернової угоди".

"Наскільки нам відомо, спільний координаційний центр у Стамбулі працює над тим, щоби подолати всі проблеми, що виникають на основі тих процедурних правил, які були одноголосно схвалені минулого року", - сказав дипломат.

Що відомо про "зернову угоду"

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена між Росією та Україною за посередництва ООН та Туреччини у липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували. У березні 2023 року РФ повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.

Для її продовження окупанти вимагали:

перепідключення Россєльхозбанку до SWIFT

поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування

скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів

відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"

розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.

17 травня дію "зернової угоди" було продовжено на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили.

Транзит російського аміаку трубопроводом "Тольятті-Одеса" було зупинено в перший день повномасштабного вторгнення РФ до України. Загальна протяжність аміакопроводу "Тольятті–Одеса" становить 2,418 тис. км, із них понад тисячу квадратних кілометрів проходить територією України. Оператором його української частини виступає держпідприємство "Укрхімтрансаміак", а доставлений на державний Одеський припортовий завод (ОПЗ) російський аміак раніше постачали на експорт.