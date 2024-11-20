У Словенії чоловік влаштував провокацію під час візиту Зеленської, вигукнувши "Росія переможе": його затримали

Про це повідомляє видання 24UR.

Олену Зеленську запросив до Словенії чоловік президентки країни Алеш Мусар.

У Національну та університетську бібліотеку в Любляні перша леді України завітала, щоб передати книги українських авторів. Проте біля будівлі стався інцидент - чоловік вигукнув англійською: "Зупиніть війну якомога раніше!"

Перша леді відповіла на це: "Гаразд, ну то зупиніть". Коли вона йде далі, чоловік вигукнув: "Росія переможе, ви знаєте це".

Як розповіли в управлінні поліції Любляни, на місці події поліціянти встановили особу чоловіка.

"Інцидент нікому не загрожував. Поліція була поінформована про протест і вжила певних оперативних заходів у зв'язку з цим", – зазначили правоохоронці.

Ще до того, як Зеленська приїхала до Словенії, проросійські активісти через соцмережі закликали до протесту проти неї перед факультетом соціальних наук Люблінського університету, де вона мала виступати. Проте після анонсованого протесту її виступ скасували.

Також інцидент прокоментував прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб. Він наголосив, що "така поведінка є неприйнятною у сучасному суспільстві".