Зеленська передала бібліотеці Гарварда книжки, обгорілі від удару РФ по друкарні в Харкові
Перша леді України Олена Зеленська відвідала в США Гарвардський університет та передала бібліотеці вишу примірники книжок видавництва Vivat, понівечених внаслідок російського удару
Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі Олени Зеленської.
Перша леді України Олена Зеленська відвідала Гарвардський університет у США і подякувала закладу за підтримку України, зокрема, Сергію Плохію, випускнику Дніпровського університету, "чиї книжки вже багато років виконують важливу місію з деколонізації, повернення нам нашої історії".
Зеленська також зустрілася з адміністрацією Гарвардського університету.
"А до бібліотеки закладу, яка славиться своєю українською колекцією, маю честь передати особливі книжки – обгорілі від російського удару по харківській друкарні видавництва Vivat. Того трагічного дня у друкарні загинули семеро працівників, а в пожежі, спричиненій вибухом, згоріло 150 тисяч підручників. Ті нечисленні примірники, які вдалося знайти, ми хочемо зберегти як пам’ять. І як свідчення того, що робить із нами Росія", - наголосила Зеленська.
Фото: телеграм-канал Олени Зеленської
Вона зазначила, що поширювати знання про Україну у світі, про нашу історію, культуру є важливою формою протистояння агресорові.
Перша леді нагадала, що саме Гарвард дав початок українським студіям у Сполучених Штатах.
"Це стало можливим завдяки двом українським науковцям-емігрантам – Ігорю Шевченку та Омеляну Пріцаку, у яких ще в 1957 році виникла ідея створення української дослідної установи у Сполучених Штатах. Це був візіонерський і сміливий крок – доносити світові правду про країну, поневолену в той час радянською тоталітарною імперією. Так народився Український науковий інститут Гарвардського університету (Harvard Ukrainian Research Institute – HURI)", - поділилась Зеленська.
Фото: телеграм-канал Олени Зеленської
Вона додала, що цього літа у Вашингтоні спільно з Міністерством освіти і науки України, МЗС, фондом президента з підтримки освіти, науки та спорту, Українським інститутом та офісом Кримської платформи започаткували масштабну ініціативу – Глобальну коаліцію українських студій.
"Вона має об'єднати всі міжнародні проєкти (такі, як гарвардський) і створити нові, щоб уже в умовах нової імперської агресії проти України правда знову перемагала. Щоб знань про Україну ставало більше. Має отримати своє місце в цих студіях і Крим, знову поневолений Росією. Він та кримські татари давно заслужили право на чесну історію та увагу світу", - підсумувала перша леді.
Удар по типографії в Харкові: що відомо
У четвер, 23 травня, Росія завдала ракетного удару по Харкову, влучивши в одну з найбільших типографій у Європі "Фактор-друк", де друкуються книжки майже всіх українських видавництв. Унаслідок цього удару загинули 7 людей, ще 21 людина поранена. 25 травня видавництво Vivat опублікувало імена сімох загиблих під обстрілом працівників друкарні в Харкові.
"Фактор-друк" — типографія, яка входить до групи компаній "Фактор". Видавництво Vivat і книгарні Vivat входять до холдингу, але друкарня також виробляла книги для інших видавництв. Видавництво "Клуб сімейного дозвілля" підтвердило, що друкує багато своїх книжок у "Фактор-друк".
Володимир Зеленський повідомив, що спалено 50 тис. книжок. Власник поліграфічного комбінату "Фактор-Друк" Сергій Політучий повідомив, що удар по друкарні зменшить потужність всієї галузі на 40%.
27 травня видавництво Vivat оприлюднило список книжок, знищених російським ударом по друкарні у Харкові.
Українці вирішили підтримати видавництво Vivat та замовили понад 5 тис. посилок з книжками.
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