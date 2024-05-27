Видавництво Vivat оприлюднило список книжок, знищених російським ударом по друкарні у Харкові 

Про це повідомили в телеграм-каналі видавництва.

Видавництво Vivat, яке разом з книгарнями Vivat та друкарнею "Фактор-Друк" входить до холдингу "Фактор", оприлюднило список знищених російським ракетним ударом по Харкову 23 травня книжок.

"Палітурний цех — один з етапів створення книжки. Якщо цей цех зруйнований, то все виробництво на паузі", - пояснили у видавництві.

Знищені книжки українських авторів:

"Битися не можна відступити" Павла Белянського;

"Мисливці за щастям" Валерія Пузіка;

"Підпільна держава" Андрія Кокотюхи;

"Ізмарагд княгині Несвіцької" Олександра Ірванця;

"Всі мої Ключі і Ґайя. Вогонь Півночі" Наталії Матолінець;

"Слова і кулі" Наталії Корнієнко;

"Мотанка".

Також серед знищених книжок - новинки світових бестселерів:

"Смішно, що ти спитав" Елісса Сассмен;

"Шлюбний портрет" Меггі О'Фаррелл;

"Нора змінює сценарій" Аннабель Монаган.

Росіяни знищили і дитячі книжки: "Казки безстрашних дівчат", "Клубочок мчить на допомогу", "Гакслі та Оладик мчать на допомогу", "Велика книга фей і принцес", "Один проти всіх", "Герої грецької міфології", "Фрея та безстрашні. До бою".

У пожежі згоріли додаткові наклади дитячих книжок "Клуб врятованих" Сашка Дерманського, "Жерар-партизан" Івана Андрусяка, "Велика книга космосу" і "Дитяча енциклопедія планети Земля".

Нові наклади янґ-едалт і дорослих: "Жорстокий принц" Голлі Блек і "Гостя проти ночі".

"Тут не повний список — ще понад 10 книжок в статусі "немає інформації", але швидше за все вони теж знищені", - додали у видавництві.

Фото: Vivat

Для допомоги друкарні Printing house FactorDruk, Фактор-Друк також відкрили банку.

25 травня видавництво Vivat опублікувало імена сімох загиблих під обстрілом 23 травня працівників друкарні в Харкові

У четвер, 23 травня, Росія завдала ракетного удару по Харкову, влучивши в одну з найбільших типографій у Європі "Фактор-друк", де друкуються книжки майже всіх українських видавництв. Унаслідок цього удару загинули 7 людей, ще 21 людина поранена.

"Фактор-друк" — типографія, яка входить до групи компаній "Фактор". Видавництво Vivat і книгарні Vivat також входять до холдингу, але друкарня також виробляла книги для інших видавництв. Видавництво "Клуб сімейного дозвілля" також підтвердило, що друкує багато своїх книжок у "Фактор-друк". На російську атаку друкарні відреагував посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс. Він повідомив, що українці, щоб підтримати видавництво, купують його книжки. Мартін Гарріс також долучився до імпровізованої акції.

Володимир Зеленський повідомив, що спалено 50 тис. книжок. Власник поліграфічного комбінату "Фактор-Друк" Сергій Політучий повідомив, що удар по друкарні зменшить потужність всієї галузі на 40%.