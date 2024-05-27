Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Видавництво Vivat оприлюднило список книжок, знищених російським ударом по друкарні у Харкові 

Видавництво Vivat оприлюднило список книжок, знищених російським ударом по друкарні у Харкові 

27 травня, 2024 понедiлок
17:21
Культура

Унаслідок російського ракетного удару по Харкову 23 травня зруйновано палітурний цех типографії "Фактор-Друк" і знищені книжки українських авторів, новинки світових бестселерів та додруки дитячих книжок

Зміст

Про це повідомили в телеграм-каналі видавництва.

Видавництво Vivat, яке разом з книгарнями Vivat та друкарнею "Фактор-Друк" входить до холдингу "Фактор", оприлюднило список знищених російським ракетним ударом по Харкову 23 травня книжок.

"Палітурний цех — один з етапів створення книжки. Якщо цей цех зруйнований, то все виробництво на паузі", - пояснили у видавництві.

Знищені книжки українських авторів:

"Битися не можна відступити" Павла Белянського;
"Мисливці за щастям" Валерія Пузіка;
"Підпільна держава" Андрія Кокотюхи;
"Ізмарагд княгині Несвіцької" Олександра Ірванця;
"Всі мої Ключі і Ґайя. Вогонь Півночі" Наталії Матолінець;
"Слова і кулі" Наталії Корнієнко;
"Мотанка".

Також серед знищених книжок - новинки світових бестселерів:

"Смішно, що ти спитав" Елісса Сассмен;
"Шлюбний портрет" Меггі О'Фаррелл;    
"Нора змінює сценарій" Аннабель Монаган.

Росіяни знищили і дитячі книжки: "Казки безстрашних дівчат", "Клубочок мчить на допомогу", "Гакслі та Оладик мчать на допомогу", "Велика книга фей і принцес", "Один проти всіх", "Герої грецької міфології", "Фрея та безстрашні. До бою".

У пожежі згоріли додаткові наклади дитячих книжок "Клуб врятованих" Сашка Дерманського, "Жерар-партизан" Івана Андрусяка, "Велика книга космосу" і "Дитяча енциклопедія планети Земля".

Нові наклади янґ-едалт і дорослих: "Жорстокий принц" Голлі Блек і "Гостя проти ночі". 

"Тут не повний список — ще понад 10 книжок в статусі "немає інформації", але швидше за все вони теж знищені", - додали у видавництві.

Фото: Vivat

Для допомоги друкарні Printing house FactorDruk, Фактор-Друк також відкрили банку

25 травня видавництво Vivat опублікувало імена сімох загиблих під обстрілом 23 травня працівників друкарні в Харкові

У четвер, 23 травня, Росія завдала ракетного удару по Харкову, влучивши в одну з найбільших типографій у Європі "Фактор-друк", де друкуються книжки майже всіх українських видавництв. Унаслідок цього удару загинули 7 людей, ще 21 людина поранена.

"Фактор-друк" — типографія, яка входить до групи компаній "Фактор". Видавництво Vivat і книгарні Vivat також входять до холдингу, але друкарня також виробляла книги для інших видавництв. Видавництво "Клуб сімейного дозвілля" також підтвердило, що друкує багато своїх книжок у "Фактор-друк". На російську атаку друкарні відреагував посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс. Він повідомив, що українці, щоб підтримати видавництво, купують його книжки. Мартін Гарріс також долучився до імпровізованої акції.

Володимир Зеленський повідомив, що спалено 50 тис. книжок. Власник поліграфічного комбінату "Фактор-Друк" Сергій Політучий повідомив, що удар по друкарні зменшить потужність всієї галузі на 40%.

Теги:
Харків
тероризм
ракетний удар
Читайте також:
Олексій Петров
Автор Олексій Петров
27 травня, 2024 понедiлок
Безугла зірве мобілізацію
Вєрка Сердючка
26 травня, 2024 неділя
Чи порушив Данилко закон, виконуючи в Києві російськомовні пісні Сердючки: відповідь омбудсмена Кременя
Олаф Шольц
26 травня, 2024 неділя
Аби це не стало великою війною: Шольц висловився проти надання дозволу Україні бити західною зброєю по РФ
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.03
    Купівля 40.03
    Продаж 40.58
  • EUR
    Купівля 43.32
    Продаж 44.05
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
27 травня
18:00
OPINION
Тарас Загородній
Саміт миру можна порівняти з Тегераном-43
17:57
Ексклюзив
Вибухи на військовому полігоні в Кіровському районі Криму, 19 липня 2023 р.
Після ураження "Кримського трикутника" ворог матиме менше можливостей завдавати ударів по території України, - Братчук
17:54
ТЦК
УП заявила, що співробітники ТЦК в Одеській області утримують головреда "Економічної правди" близько доби без зв'язку
17:49
ЗСУ генштаб війна з Росією
В Україні запустять хакатон Precision: мета - підвищення точності операцій ЗСУ
17:46
обстріл Харкова
Дивом не долетів: за 80 м від гіпермаркету в Харкові виявили нерозірваний боєприпас
17:40
Оновлено
Росіяни поцілили КАБами в "Епіцентр" у Харкові
Удар РФ по Епіцентру в Харкові: в ОВА повідомили про 18 загиблих, рятувальники підтверджують дані про 16 жертв і 49 поранених
17:35
вибух у Дніпрі
У Балаклії детонують боєприпаси, залишені росіянами під час тимчасової окупації Харківщини
17:30
Делегація українських військових "Азову" долучилася до заходу "Захисники Маріуполя — 2 роки у полоні" у Лондоні
17:24
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс
Латвія вкладе 20 млн євро у створення власної "армії дронів"
17:23
Радослав Сікорський
"Через участь РФ у гібридній війні проти ЄС": Польща обмежила пересування російських дипломатів країною
17:19
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
Китай ще не визначився, чи відправлятиме делегацію на Саміт миру у Швейцарії
17:16
фейк
"Є всі підстави вважати, що українці втратили близько 500 тис. убитими": добірка фейків світових ЗМІ за 27 травня
17:13
Оновлено
Вибух
Росіяни влучили неподалік житлових будинків і по промзоні у Харкові: є загибла й постраждалі
17:06
Володимир Зеленський
Росіяни ударили по території України понад 3 тис. КАБами протягом місяця, - Зеленський
17:05
Ярослав Железняк
Влада готується до підвищення ПДВ і військового збору: нардеп Железняк розкрив деталі
17:00
Оновлено
РФ вдарила ракетами по мийці у Снігурівці на Миколаївщині: 3 людини загинули, 6 постраждали
16:55
Зʼявилося видавництво, яке випускатиме книжки про Україну англійською
16:52
Ексклюзив
Ракетний комплекс Нептун
Defense Express: Україна, ймовірно, готується до обстрілів території РФ далекобійними ракетами
16:46
Президент Фінляндії Александер Стубб
Президент Фінляндії Стубб назвав спекуляцією розмови про введення західних військ в Україну
16:43
Єгор Чернєв
Парламентська асамблея НАТО закликала країни Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по РФ, - нардеп Чернєв
16:28
Панцир С
"Оса", "Панцир", "Тор": Мінцифри просить допомогти відшукати ворожу ППО на окупованих територіях
16:12
діти, злочини росії
З-під окупованого Маріуполя вдалося вивезти 11-річного сина військовослужбовиці ЗСУ
16:07
Алек Болдвін
Суд відхилив клопотання Болдвіна про зняття звинувачень у вбивстві українки Гатчінс
16:06
"Встановлено похвилинний розвиток подій": у ДБР розповіли деталі розслідування за фактом прориву росіян на Харківщині
16:03
OPINION
Валерій Пекар
Яка російська опозиція нам потрібна
15:53
Ексклюзив
ЗСУ
У ворога є ресурси для захоплення лише окремих рубежів: полковник ЗСУ Селезньов про провокації РФ на Сумщині
15:50
Зливали ворогу координати залізничної інфраструктури на Одещині: СБУ затримала колишніх антимайданівців
15:44
Оновлено
Зеленський прибув до Іспанії
Іспанія виділяє Києву рекордний пакет військової допомоги та підписала з Україною безпекову угоду
15:19
Всеволод Князєв
З ексголови Верховного Суду Князєва зняли електронний браслет
15:17
Будинок з "Сам удома"
У США виставили на продаж будинок з "Сам удома" за $5,25 млн
14:45
ЗСУ, військові
На фронті минулої доби було 120 боєзіткнень, з опівночі - ще 29
14:44
Донецький аеропорт
"Агресивний напад України на Донбас": росіяни почали пропагандистську кампанію до річниці початку боїв за ДАП
14:43
Володимир Зеленський з президентом Литви Гітанасом Науседою
Зеленський привітав Науседу з перемогою на виборах президента й анонсував підписання безпекової угоди з Литвою
14:42
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:24
Пресреліз
МRKTNG марафон
Понад 20 маркетологів України поділяться креативними рішеннями на MRKTNG-марафоні 
14:22
Резерв+
За кордоном через "Резерв+" дані оновили понад 14 тисяч військовозобов’язаних українців
14:21
Вакцина від коронавірусу
Через ускладнення COVID-19 протягом тижня 190 українців потрапили до лікарень, серед них 18 дітей
14:12
В Одесі ДБР викрило посадовця ТЦК на організації багатомільйонної схеми заробітку на ухилянтах
14:01
OPINION
Олег Манчура
Від повернення до минулого є лише один інструмент — закон
13:46
У Харкові 8-річний Михайло проходить процедуру відбору ДНК
Кулеба показав колегам з ЄС фото 8-річного хлопчика з Харкова й закликав не зволікати з наданням Україні додаткових засобів ППО
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV