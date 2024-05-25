Хто загинув під час удару по друкарні в Харкові 23 травня: оприлюднено список

Список опублікувала директорка видавництва Vivat Юлія Орлова.

"Сьогодні День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження. Для Factor Group of companies це завжди було велике радісне свято, але зараз в нашій поліграфічній родині горе. Світла пам’ять нашим колегам!" - написала керівниця компанії.

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Під російським ударом по цивільній друкарні загинули: друкар-теснильник Храпіна Тетяна, машиніст приклеювальної машини Строгий Роман, брошуровальник Риженко Світлана, машиністи швацьких машин та автоматів Курасова Ольга і Нінадовська Олена, машиніст комплектувальної машини Минаєва Ганна, брошуровальник Шило Дмитро.

У четвер, 23 травня, Росія завдала ракетного удару по Харкову, влучивши в одну з найбільших типографій в Європі "Фактор-друк", де друкуються книжки майже всіх українських видавництв. Унаслідок цього удару загинули 7 людей, ще 21 людина поранена.

"Фактор-друк" — типографія, яка входить до групи компаній "Фактор". Видавництво Vivat і книгарні Vivat також входять до холдингу, але друкарня також виробляла книги для інших видавництв. Видавництво "Клуб сімейного дозвілля" також підтвердило, що друкує багато своїх книжок у "Фактор-друк".