Через удар росіян по друкарні в Харкові сукупна потужність типографій в Україні зменшиться на 30-40%, - власник "Фактор-Друк"

Про це він сказав в ефірі "Радіо Свобода".

Власник поліграфічного комбінату "Фактор-Друк" Сергій Політучий, друкарський цех якого зруйнувала Росія ракетним ударом по Харкову 23 травня, поділився, що відновити виробництво буде неможливо без підтримки держави і міжнародної спільноти. За його словами, ця атака РФ матиме наслідки для всієї галузі книговидавництва в Україні, адже через безпекову й енергетичну ситуацію у Харкові місцеві друкарні й так працювали не на повну і не забезпечували потреби всіх видавництв.

"Склалася ситуація, коли всі сукупні потужності друкарень України вже не могли забезпечити потреби видавництв. З руйнуванням нашої типографії сукупна потужність зменшиться не менш ніж на 30-40%. І таким чином, сам процес друкування книг, включаючи й підручники, яких ми друкували, мабуть, до 50% всіх підручників, які друкувалися у державі. Як ми це робитимемо завтра, я наразі не знаю. І я розумію, що без підтримки і міжнародної спільноти, і держави це питання буде вирішити дуже важко", - зазначив Політучий.

Однак відновлення роботи друкарні навіть із допомогою може зайняти чимало часу – щонайменше кілька місяців, вважає власник "Фактор-друк".

Коментуючи можливість переміщення друкарні до більш безпечних регіонів України, Політучий пояснює, що цей процес дуже дорогий. Крім того, за його словами, в інших областях України такі підприємства можуть відчути брак спеціалістів галузі.

"Більшість поліграфічних потужностей зосереджені саме у Харкові. Я не знаю напевне, але, якщо ми кажемо про книгодрукування, я думаю, що не менше 85-90% всіх книг, які друкуються в Україні, друкуються у Харкові. [Книги друкуються і] на нашій друкарні, а також у наших партнерів, у наших колег по галузі. Навіть якби ми з допомогою когось переїхали б до Львова, наприклад, чи до Івано-Франківська, то ми б зіткнулися з проблемою людей. Не всі люди схотіли б переїхати у ці регіони. Але знайти спеціалістів у цих регіонах практично неможливо", – додав Політучий.

Зруйнована друкарня і спалено 50 тис. книг, - Зеленський

Коментуючи вчорашній удар Росії по Харківській області, президент України наголосив, що загинули й були поранені люди.

"Російські терористи вбивають дорослих і дітей, руйнують міста й села, залишаючи випалені плями там, де колись було нормальне життя", - заявив президент в офіційному телеграм-каналі.

Він також озвучив, скільки книжок було знищено внаслідок ракетного удару 23 травня.

"Вчорашній удар Росії по Харківській області, унаслідок якого загинули й були поранені люди, зруйнована друкарня і спалено 50 тис. книг, демонструє, що Росія воює з людяністю і всіма аспектами нормального життя", - наголосив Зеленський.

Він додав, що російський терор має програти, і для цього потрібно лише одне – "рішучість світових лідерів".

У четвер, 23 травня, Росія завдала ракетного удару по Харкову, влучивши в одну з найбільших типографій в Європі "Фактор-друк", де друкуються книжки майже всіх українських видавництв. Унаслідок цього удару загинули 7 людей, ще 21 людина поранена.

"Фактор-друк" — типографія, яка входить до групи компаній "Фактор". Видавництво Vivat і книгарні Vivat також входять до холдингу, але друкарня також виробляла книги для інших видавництв. Видавництво "Клуб сімейного дозвілля" також підтвердило, що друкує багато своїх книжок у "Фактор-друк". На російську атаку друкарні відреагував посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс. Він повідомив, що українці, щоб підтримати видавництво, купують його книжки. Мартін Гарріс також долучився до імпровізованої акції.

Вдень 23 травня у Харкові та області пролунала серія вибухів. Унаслідок цього загинули та постраждали люди. Станом на 12:50 відомо про 6 загиблих та 16 поранених. Ворог завдав щонайменше 15 ударів по місту, попередньо, ракетами С-300.

Міжнародний фонд "Відродження" повідомив, що вирішив надати терміновий грант з резервних коштів друкарні видавництва Vivat у Харкові.