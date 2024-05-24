Фонд "Відродження" надасть грант з резервних коштів обстріляній росіянами друкарні Vivat
Міжнародний фонд "Відродження" вирішив надати терміновий грант з резервних коштів друкарні видавництва Vivat у Харкові, яку 23 травня обстріляла ракетами Росія
Про це повідомив директор відділу комунікацій міжнародного фонду "Відродження" Сашко Кульчицький.
"Сьогодні р**ня обстріляла друкарню Vivat, убивши працівників і спаливши книжки. Сьогодні ж у Фонді прийняли рішення дати видавництву терміновий грант з резервних коштів, щоб врятувати його в цій ситуації", - написав Кульчицький.
Фото: скриншот з Х
Міжнародний фонд "Відродження" — одна з найбільших українських благодійних фундацій, неурядова організація. Фонд засновано у квітні 1990 року і входить до створеної Джорджем Соросом мережі фундацій відкритого суспільства, що працюють у 130 країнах. Фонд має автономію у визначенні пріоритетів та стратегії.
У четвер, 23 травня, Росія завдала ракетного удару по Харкову, влучивши в одну з найбільших типографій в Європі "Фактор-друк", де друкуються книжки майже всіх українських видавництв. Є загиблі і поранені.
"Фактор-друк" — типографія, яка входить до групи компаній "Фактор". Видавництво Vivat і книгарні Vivat також входять до холдингу.
Видавництво "Клуб сімейного дозвілля" також підтвердило, що друкує багато своїх книжок у "Фактор-друк". На російську атаку друкарні відреагував посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс. Він повідомив, що українці, щоб підтримати видавництво, купують його книжки. Мартін Гарріс також долучився до імпровізованої акції.
Вдень 23 травня у Харкові та області пролунала серія вибухів. Унаслідок цього загинули та постраждали люди. Станом на 12:50 відомо про 6 загиблих та 16 поранених. Ворог завдав щонайменше 15 ударів по місту, попередньо, ракетами С-300.
Станом на 19:13 23 травня надзвичайники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок атаки.
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