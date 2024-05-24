Фонд "Відродження" надасть грант з резервних коштів обстріляній росіянами друкарні Vivat

Про це повідомив директор відділу комунікацій міжнародного фонду "Відродження" Сашко Кульчицький.

"Сьогодні р**ня обстріляла друкарню Vivat, убивши працівників і спаливши книжки. Сьогодні ж у Фонді прийняли рішення дати видавництву терміновий грант з резервних коштів, щоб врятувати його в цій ситуації", - написав Кульчицький.

Фото: скриншот з Х

Міжнародний фонд "Відродження" — одна з найбільших українських благодійних фундацій, неурядова організація. Фонд засновано у квітні 1990 року і входить до створеної Джорджем Соросом мережі фундацій відкритого суспільства, що працюють у 130 країнах. Фонд має автономію у визначенні пріоритетів та стратегії.

У четвер, 23 травня, Росія завдала ракетного удару по Харкову, влучивши в одну з найбільших типографій в Європі "Фактор-друк", де друкуються книжки майже всіх українських видавництв. Є загиблі і поранені.

"Фактор-друк" — типографія, яка входить до групи компаній "Фактор". Видавництво Vivat і книгарні Vivat також входять до холдингу.

Видавництво "Клуб сімейного дозвілля" також підтвердило, що друкує багато своїх книжок у "Фактор-друк". На російську атаку друкарні відреагував посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс. Він повідомив, що українці, щоб підтримати видавництво, купують його книжки. Мартін Гарріс також долучився до імпровізованої акції.

Вдень 23 травня у Харкові та області пролунала серія вибухів. Унаслідок цього загинули та постраждали люди. Станом на 12:50 відомо про 6 загиблих та 16 поранених. Ворог завдав щонайменше 15 ударів по місту, попередньо, ракетами С-300.

Станом на 19:13 23 травня надзвичайники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок атаки.