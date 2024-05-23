РФ завдала близько 10 ударів по Харкову та регіону: є жертви

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Терехов о 11:35 написав: "На місці ще одного удару ворожої ракети виявлено тіло ще одного загиблого. Іще одна людина поранена - забрала швидка".

Зазначається, що росіяни вдарили по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста.

"Ще один удар прийшовся по приватному підприємству. За попередньою інформацією там один загиблий, шестеро поранених, місцезнаходження ще трьох неможливо встановити через велику пожежу", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову. За попередніми даними, пʼять цивільних людей постраждали. Також окупанти вдарили по Золочеву - там поранені щонайменше дві людини.

Водночас ворог вдарив по місту Люботин на Харківщині. Через це постраждали дві людини. Крім цього, є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про вибухи повідомляли Ігор Терехов та Олег Синєгубов.

"У Харкові вибух. Будьте обережні - можливі ще удари по місту", - написав Терехов.

Натомість у Повітряних силах попередили про загрозу балістичного озброєння для північно-східних та східних областей з Білгорода.

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