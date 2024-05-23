Росія запустила розвіддрони: в регіонах працює ППО
Російська окупаційна армія вранці 23 травня запустила по території України розвідувальні безпілотники. У шістьох регіонах можлива робота ППО
Про це повідомляють Повітряні сили.
Спершу стало відомо про розвідувальний дрон над Черкаською та Кіровоградською областями. Згодом до них приєдналися Дніпропетровщина та південно-східна частина Вінницької області.
Також повітряну тривогу оголосили на Київщині та Полтавщині.
У Повітряних силах попереджають про роботу протиповітряної оборони.
- Учора російські війська запустили 24 ударних безпілотники для атаки на Україну. Оборонцям неба вдалося знищити усі ворожі повітряні цілі.
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