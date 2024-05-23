Росія запустила розвіддрони: в регіонах працює ППО

Про це повідомляють Повітряні сили.

Спершу стало відомо про розвідувальний дрон над Черкаською та Кіровоградською областями. Згодом до них приєдналися Дніпропетровщина та південно-східна частина Вінницької області.

Також повітряну тривогу оголосили на Київщині та Полтавщині.

У Повітряних силах попереджають про роботу протиповітряної оборони.