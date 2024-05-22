Нічна атака РФ: українська ППО знищила усі 24 російські "шахеди"
У ніч проти середи, 22 травня, російські війська запустили 24 ударних безпілотники для атаки на Україну. Оборонцям неба вдалося знищити усі ворожі повітряні цілі
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається, що пуски 24 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 здійснювались із районів Приморсько-Ахтарська, Курська у РФ та з території тимчасово окупованого Криму.
У результаті протиповітряного бою Силам оборони України вдалося збити усі 24 "шахеди".
Чергову нічну атаку окупантів відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби, зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил.
Зокрема, ударні БПЛА знищували у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей.
- Вночі 22 травня РФ завдала авіаційного удару "шахедом" по енергетичних об’єктах міст Шостки та Конотопа Сумської області, внаслідок чого у Сумах сталося знеструмлення.
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