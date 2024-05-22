Росіяни атакували "шахедом" енергооб'єкти Шостки й Конотопа на Сумщині
Вночі 22 травня РФ завдала авіаційного удару "шахедом" по енергетичним об’єктам міст Шостки та Конотопа Сумської області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"На місцях прильотів працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються", - йдеться у повідомленні.
В ОВА зауважили, що вже ведеться робота з відновлення електропостачання, яке було припинене через ворожий удар.
- Атаки РФ на підстанції та об'єкти системи передачі несуть загрозу для атомних станцій, заявило Міненерго.
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