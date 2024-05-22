Росіяни атакували "шахедом" енергооб'єкти Шостки й Конотопа на Сумщині

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"На місцях прильотів працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються", - йдеться у повідомленні.

В ОВА зауважили, що вже ведеться робота з відновлення електропостачання, яке було припинене через ворожий удар.