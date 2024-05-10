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Атаки РФ на підстанції та об'єкти системи передачі несуть загрозу для атомних станцій, – Міненерго

10 травня, 2024 п'ятниця
17:55
Енергетика відключення електроенергії
Зміст

Україна обговорила з делегацією Норвезького агентства з радіаційної та ядерної безпеки поглиблення співпраці в умовах продовження атак РФ на енергооб'єкти

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Так, заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук розповіла делегації Норвезького агентства з радіаційної та ядерної безпеки (DSA) на чолі з директором Пером Страндом про поточний стан енергосистеми України. За її словами, ситуація складна.

"Наголошувалося на загрозах для ядерної та радіаційної безпеки, які виникають через російські атаки на підстанції та об’єкти системи передачі, які забезпечують електропостачання, зокрема й атомних станцій", - поінформувала пресслужба Міненерго.

Окремо заступниця міністра акцентувала на загрозах ядерного інциденту у зв’язку з окупацією росіянами найбільшої в Європі атомної електростанції – ЗАЕС. Обговорювалися напрямки міжнародної співпраці для забезпечення ядерної й радіаційної безпеки на об’єкті.

Сторони домовилися поглибити співпрацю у межах меморандуму про створення двосторонньої робочої групи з питань ядерної захищеності, ядерної безпеки та аварійної готовності.

Ситуація в енергосистемі: що відомо

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.

25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.

11 квітня ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.

14 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук заявила, що за два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України.

16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Уже 5 травня він заявив, що Україна втратила понад 8 ГВт генерації.

5 травня росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС. Туди прилетіло 5 ракет.

8 травня ДТЕК повідомив про обстріл трьох ТЕС.

9 травня через дефіцит потужності в енергосистемі України військова адміністрація Києва ухвалила рішення зменшити вечірнє освітлення вулиць.

Перший заступник голови комітету ВР із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко заявив, що Кабмін має намір підвищити тариф на електроенергію для побутових споживачів майже у півтора раза. Нові ціни може бути встановлено вже влітку. Пізніше у Міненерго підтвердили, що дискусії з цього приводу дійсно тривають.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Росія
Війна з Росією
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