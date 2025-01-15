У Києві затримали чотирьох підпалювачів військових авто на замовлення РФ
У Києві затримали чотирьох фігурантів, які на замовлення російських спецслужб підпалили службовий пікап, 5 позашляховиків ЗСУ, а також релейну шафу Укрзалізниці
Про це повідомляє СБУ.
У Дніпровському районі столиці затримали двох юнаків віком 17 і 19 років - вони підпалили службовий пікап український військових. Зазначено, що авто було на техобслуговуванні після виконання бойових завдань на фронті та невдовзі мало повертатися на передову.
У Святошинському районі затримали 20-річного мешканця Києва і 26-річного переселенця з тимчасово окупованого Луганська: вони спалили 5 позашляховиків ЗСУ й Нацгвардії та релейну шафу Укрзалізниці.
За словами СБУ, підозрювані спочатку фіксували локації потенційних цілей, потім погоджували їх з куратором РФ і вчиняли підпали.
Чотирьох фігурантів окупанти завербували через telegram-канали, де підпалювачі шукали "легкого заробітку".
Затриманим повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу про диверсію, вчинену за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану; перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб; умисне пошкодження майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Наразі фігуранти перебувають під вартою, триває розслідування.
Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Фото: СБУ
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