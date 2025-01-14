Ексдепутата Харківської облради та двох його спільників підозрюють у розкраданні 58,44 млн грн коштів Укренерго

Про це повідомляє СБУ.

Підозрюваний – колишній заступник голови Харківської обласної ради – на момент вчинення ймовірного правопорушення був депутатом облради, а наразі, за даними правоохоронців, переховується за кордоном.

За матеріалами справи, у квітні 2022 року він разом зі спільниками організував схему розкрадання електроенергії Укренерго на 58,44 млн грн.

До незаконної діяльності депутат нібито залучив двох спільників: засновницю та директора приватної компанії у Києві, яка торгує енергоносіями. Разом вони начебто створили три фіктивні фірми, через які отримували електроенергію з Об'єднаної енергосистеми України та продавали кінцевим споживачам.

Правоохоронців наголосили, що жодна з цих фірм не платила Укренерго за отриману електроенергію. При цьому одержані прибутки фігуранти виводили у тінь, під виглядом сплати боргових зобов'язань перед афілійованими компаніями, додали в СБУ.

За даними Служби безпеки, далі ці кошти переказували на рахунки іншої компанії, яка зареєстрована на Балканах. Відповідно до висновків комісійної судової економічної експертизи, у результаті цього Укренерго зазнало збитків на 58,44 млн грн.

Правоохоронці провели обшуки у директора столичної компанії та повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. Іншим двом фігурантам про підозру повідомлено заочно.

Зокрема, ексдепутату та засновниці підприємства, які переховуються за кордоном, підозра оголошена за такими статтями КК України (відповідно до вчинених злочинів):

ч.ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (організація та пособництво у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.