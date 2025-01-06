САП та НАБУ повідомили про підозру в.о. очільника Митної служби за недекларування майна на понад $100 тис.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Розслідування встановило, що у деклараціях за 2021 – 2023 роки в.о. очільника Митної служби не відобразив відомостей про житловий будинок площею 236,8 метрів квадратних та земельну ділянку під Києвом, на якій він розташований.

Указана нерухомість, загальна вартість якої сягає понад $100 тис. , була оформлена на близького родича дружини, проте фактично її власником та розпорядником був посадовець і його родина, зазначили у САП.

Досудове розслідування триває.

Наразі виконувачем обов’язків голови Державної митної служби України є Звягінцев Сергій Борисович.

Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.