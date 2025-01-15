На Україну насувається антициклон: прогноз погоди від Наталки Діденко на 16 січня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"16 січня практично вся континентальна Європа належатиме зоні впливу антициклону, на ім'я Beate. Тому повсюди, включно, звичайно, з Україною істотні опади малоймовірні. Лише в Карпатах випадатиме невеликий сніг та мокрий сніг", - написала Діденко.

За її словами, найближчої ночі в Україні очікується від +1 °C до -5 °C, у Карпатах до -5...-10 °C. Протягом дня четверга у більшості областей +1...+6 °C.

Яка погода буде у Києві

У Києві 16 січня буде без опадів. Вночі температура триматиметься у районі 0 °C, вдень +1...+3 °C.

У п'ятницю в Україні, окрім західних областей, пройдуть дощ та мокрий сніг, подекуди можливе налипання мокрого снігу. Температура повітря буде досить високою до кінця тижня.