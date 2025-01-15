На Україну насувається антициклон: прогноз погоди від Наталки Діденко на 16 січня
У четвер, 16 січня, більшість регіонів України накриє антициклон Beate. Тому опади не прогнозуються, лише в Карпатах випадатиме невеликий та мокрий сніг
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
"16 січня практично вся континентальна Європа належатиме зоні впливу антициклону, на ім'я Beate. Тому повсюди, включно, звичайно, з Україною істотні опади малоймовірні. Лише в Карпатах випадатиме невеликий сніг та мокрий сніг", - написала Діденко.
За її словами, найближчої ночі в Україні очікується від +1 °C до -5 °C, у Карпатах до -5...-10 °C. Протягом дня четверга у більшості областей +1...+6 °C.
Яка погода буде у Києві
У Києві 16 січня буде без опадів. Вночі температура триматиметься у районі 0 °C, вдень +1...+3 °C.
У п'ятницю в Україні, окрім західних областей, пройдуть дощ та мокрий сніг, подекуди можливе налипання мокрого снігу. Температура повітря буде досить високою до кінця тижня.
- 15 січня у низці областей України очікується сонячна погода. Тим часом інші регіони накриє мокрий сніг.
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