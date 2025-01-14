Де буде сонячно, а де випаде сніг: прогноз погоди від Наталки Діденко на 15 січня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"Атмосферні фронти торкнуться нашої західної частини і там пройде сніг. Меншою мірою, але також можливий сніг та мокрий сніг у північних областях", - йдеться у дописі.

На решті території України - без істотних опадів, а у південній частині світитиме сонце.

Так, найнижчою температура повітря вночі очікується у південній частині України - мінімально -4...-8 °C. На решті території України вночі -2...-6 °C. Протягом дня 15 січня у західних областях буде 0...-3 °C.

Яку погоду очікувати у Києві

У столиці України очікується -1...-3 °C, а протягом дня середи температура повітря коливатиметься близько 0 °C.

"Вночі та вранці у столиці західний вітер буде рвучким, йдучи на роботу, не забудьте закутатись шаликом, а вдень вітер стихне. Якихось серйозних опадів завтра в Києві - навряд, хіба місцями невеликий сніг", - додала Діденко.