Де буде сонячно, а де випаде сніг: прогноз погоди від Наталки Діденко на 15 січня
У середу, 15 січня, у низці областей України очікується сонячна погода. Тим часом інші регіони накриє мокрий сніг
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
"Атмосферні фронти торкнуться нашої західної частини і там пройде сніг. Меншою мірою, але також можливий сніг та мокрий сніг у північних областях", - йдеться у дописі.
На решті території України - без істотних опадів, а у південній частині світитиме сонце.
Так, найнижчою температура повітря вночі очікується у південній частині України - мінімально -4...-8 °C. На решті території України вночі -2...-6 °C. Протягом дня 15 січня у західних областях буде 0...-3 °C.
Яку погоду очікувати у Києві
У столиці України очікується -1...-3 °C, а протягом дня середи температура повітря коливатиметься близько 0 °C.
"Вночі та вранці у столиці західний вітер буде рвучким, йдучи на роботу, не забудьте закутатись шаликом, а вдень вітер стихне. Якихось серйозних опадів завтра в Києві - навряд, хіба місцями невеликий сніг", - додала Діденко.
- Напередодні Діденко спростувала інформацію про нібито -20 °C, які мають накрити Україну найближчими днями.
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