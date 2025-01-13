"Ніякі -20 °C в Україні не очікується": Наталка Діденко поділилася прогнозом погоди на 14 січня
Синоптикиня Наталка Діденко спростувала інформацію про нібито -20 °C, які мають накрити Україну найближчими днями
Про це вона написала у Telegram.
"Якщо ви прочитали про прийдешні -20 °C в Україні, то у вас або галюцинації, або ви зачепились оком об зайвий нуль, або ви читаєте Telegram. Ніяких 20-градусних морозів в Україні не очікується", - йдеться у дописі.
Зазначається, що найхолодніша ніч припаде на 14 січня - температура повітря становитиме -3...-8 °C, у західних областях -5...-10 °C, у Карпатах - до -10....-12 °C.
Впродовж дня 14 січня очікується в Україні від -2 °C до +2 °C.
"Завтра повсюди без опадів. Вітер західного напрямку, помірний, на півночі рвучкий", - повідомила синоптикиня.
Що очікувати у Києві
У столиці 14 січня опади не передбачаються. Вночі можливі -4...-7 °C, вдень 0...-2 °C.
Крім цього, Діденко прогнозує потепління з 19 січня - вдень до +3...+7 °C.
- 13 січня в Україні очікується невеликий мороз. Вночі та вранці невеликий сніг пройде на заході та в східних областях України.
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