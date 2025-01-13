"Ніякі -20 °C в Україні не очікується": Наталка Діденко поділилася прогнозом погоди на 14 січня

Про це вона написала у Telegram.

"Якщо ви прочитали про прийдешні -20 °C в Україні, то у вас або галюцинації, або ви зачепились оком об зайвий нуль, або ви читаєте Telegram. Ніяких 20-градусних морозів в Україні не очікується", - йдеться у дописі.

Зазначається, що найхолодніша ніч припаде на 14 січня - температура повітря становитиме -3...-8 °C, у західних областях -5...-10 °C, у Карпатах - до -10....-12 °C.

Впродовж дня 14 січня очікується в Україні від -2 °C до +2 °C.

"Завтра повсюди без опадів. Вітер західного напрямку, помірний, на півночі рвучкий", - повідомила синоптикиня.

Що очікувати у Києві

У столиці 14 січня опади не передбачаються. Вночі можливі -4...-7 °C, вдень 0...-2 °C.

Крім цього, Діденко прогнозує потепління з 19 січня - вдень до +3...+7 °C.