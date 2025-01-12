В Україні 13 січня буде морозно і сухо, але з ожеледицею на дорогах: прогноз погоди від Наталки Діденко

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вона попередила, що незначний мороз в Україні спричинить ожеледицю на дорогах.

Вночі та вранці невеликий сніг пройде на заході та в східних областях України, проте вдень антициклон Beate витіснить опади з території і підсушить поверхню і повітря.

Якою буде погода у столиці

У Києві в понеділок без опадів, проте на дорогах буде ожеледиця. Вночі -2...-4 градуси, вдень близько нуля.

За словами синоптикині, надалі погода не зазнає істотних змін, а з 16 січня навіть очікується невелике потепління.