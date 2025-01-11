Прохолодно і практично без опадів: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати найближчими днями

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

За її словами, невеликий мороз можливий переважно у вечірній та нічний час.

"З найближчих днів морозна лінія спуститься найнижче у ніч на 14 січня, очікується в Україні -4...-9 градусів…А завтра вночі передбачається -1...-4 градуси, на півдні та південному сході 0...+2 градуси", - зазначила Діденко.

Вдень 12 січня, за словами синоптикині, температура повітря коливатиметься близько нуля. У західних областях очікується 0...-3 градуси, у центральній частині та на сході 0...+4 градуси, у південній частині +2...+7 градусів.

"Сніг та мокрий сніг пройдуть у неділю в західних та північних областях. На решті території України без істотних опадів", - додала Наталка Діденко.

Якою буде погода у столиці

За словами синоптикині, уночі неділі в Києві очікується -1...-3 градуси, а вдень близько нуля.

"Буде в столиці хмарно, проте якісь серйозні опади – навряд", - зазначила Діденко.

Вона також повідомила, що надалі в Україні очікується прохолодна погода, орієнтовно з 16 січня температура повітря підвищиться на кілька градусів.