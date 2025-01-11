Прохолодно і практично без опадів: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати найближчими днями
Найближчими днями погода в Україні буде доволі прохолодною. У неділю, 12 січня, у західних та північних областях може сніжити
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.
За її словами, невеликий мороз можливий переважно у вечірній та нічний час.
"З найближчих днів морозна лінія спуститься найнижче у ніч на 14 січня, очікується в Україні -4...-9 градусів…А завтра вночі передбачається -1...-4 градуси, на півдні та південному сході 0...+2 градуси", - зазначила Діденко.
Вдень 12 січня, за словами синоптикині, температура повітря коливатиметься близько нуля. У західних областях очікується 0...-3 градуси, у центральній частині та на сході 0...+4 градуси, у південній частині +2...+7 градусів.
"Сніг та мокрий сніг пройдуть у неділю в західних та північних областях. На решті території України без істотних опадів", - додала Наталка Діденко.
Якою буде погода у столиці
За словами синоптикині, уночі неділі в Києві очікується -1...-3 градуси, а вдень близько нуля.
"Буде в столиці хмарно, проте якісь серйозні опади – навряд", - зазначила Діденко.
Вона також повідомила, що надалі в Україні очікується прохолодна погода, орієнтовно з 16 січня температура повітря підвищиться на кілька градусів.
- Раніше синоптикиня Наталка Діденко попереджала про похолодання в Україні цими вихідними.
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