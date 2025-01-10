Наталка Діденко попередила про похолодання: прогноз погоди на вихідні
Вихідними 11-12 січня температура повітря в Україні знизиться до 0...-4 °C вночі та до -1...+3 °C вдень у більшості областей
Про це повідомила у Telegram синоптикиня Наталка Діденко.
"Лише 11 січня на півдні та сході України ще затримається тепліша погода, проте в неділю й там похолоднішає", - зазначила пані Діденко.
11 січня вночі та вранці опади у вигляді дощу та мокрого снігу очікуються у північних та центральних областях, а вдень та ввечері - у східній частині України та подекуди в західних областях.
"У Києві завершення тижня також буде з похолоданням. Ми опинимося в тилу холодного атмосферного фронту циклону Charly", - повідомила синоптикиня.
11-12 січня у Києві вночі очікуються -1...-4 °C, вдень 0...+2 °C.
"Переважатиме хмарна погода з із мокрим снігом найближчої ночі, завтра вдень - без істотних опадів, а в неділю в Києві можливі періодичні невеликі опади у вигляді мокрого снігу", - зазначила пані Діденко.
За даними синоптикині, наступного тижня в Україні буде прохолодно, але без сильних морозів.
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