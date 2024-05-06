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Втратили понад 8 ГВт генерації: Галущенко розповів єврокомісарці про енергетичні потреби України

6 травня, 2024 понедiлок
19:31
Енергетика відключення електроенергії
Зміст

Міністр енергетики України Герман Галущенко зустрівся з єврокомісаркою з питань енергетики Кадрі Сімсон, яка прибула з офіційним візитом до Києва

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

За словами Галущенка, ситуація в енергосистемі після масованих російських атак - досить складна.

"Ми втратили вже понад 8 ГВт. Але ми працюємо над відновленням постраждалих об’єктів і будемо відновлювати максимально все, що можливо. Термінові рішення також передбачають збільшення генерації до наступної зими, зокрема маневрових потужностей", - розповів міністр.

Своєю чергою Кадрі Сімсон зазначила, що ЄС підтримає Україну у відбудові енергетичної інфраструктури, аби населення й промисловість не мали перебоїв зі світлом.

Сторони обговорили, яке обладнання європейські партнери можуть надати Україні для ремонту енергооб'єктів. Окрему увагу було приділено питанням фінансової підтримки, зокрема через механізми Фонду підтримки енергетики України.

Також співрозмовники наголосили на важливості збільшення пропускної здатності міждержавних перетинів для імпорту електроенергії, що дасть змогу утримувати баланс енергосистеми.

Окрім того, під час зустрічі йшлося про витіснення РФ зі світових енергетичних ринків, а також запровадження нових санкцій проти країни-агресорки.

  • Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.
  • 25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.
  • Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.
  • 11 квітня ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.
  • 14 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук заявила, що за два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України.
  • 16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації.
Теги:
Новини
Економіка
Україна
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