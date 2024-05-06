Втратили понад 8 ГВт генерації: Галущенко розповів єврокомісарці про енергетичні потреби України

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

За словами Галущенка, ситуація в енергосистемі після масованих російських атак - досить складна.

"Ми втратили вже понад 8 ГВт. Але ми працюємо над відновленням постраждалих об’єктів і будемо відновлювати максимально все, що можливо. Термінові рішення також передбачають збільшення генерації до наступної зими, зокрема маневрових потужностей", - розповів міністр.

Своєю чергою Кадрі Сімсон зазначила, що ЄС підтримає Україну у відбудові енергетичної інфраструктури, аби населення й промисловість не мали перебоїв зі світлом.

Сторони обговорили, яке обладнання європейські партнери можуть надати Україні для ремонту енергооб'єктів. Окрему увагу було приділено питанням фінансової підтримки, зокрема через механізми Фонду підтримки енергетики України.

Також співрозмовники наголосили на важливості збільшення пропускної здатності міждержавних перетинів для імпорту електроенергії, що дасть змогу утримувати баланс енергосистеми.

Окрім того, під час зустрічі йшлося про витіснення РФ зі світових енергетичних ринків, а також запровадження нових санкцій проти країни-агресорки.