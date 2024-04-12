"Якщо нас таких буде багато, то це спрацює": гендиректор Yasno звернувся до українців

Про це гендиректор Yasno Сергій Коваленко написав у Facebook.

"Давайте так. Ви все бачили та відчували самі. Оцінювати це можна по-різному. Ми з вами можемо це оцінювати тільки через наявність світла в домівках та на виробничих майданчиках", - пише Коваленко.

Гендиректор Yasno пояснив, що українці можуть зробити зараз.

"Економити споживання в пікові години. І якщо нас таких буде багато, то це спрацює. Тому. З 19 до 22 години. Кожного дня. Будь ласка економте електроенергію. Кожного дня. Увесь 2024 рік. Хай це стане звичкою. Дякую! Все буде добре", - запевнив Сергій Коваленко.