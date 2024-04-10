Росія запустила кілька груп дронів по Україні в ніч проти 11 квітня
Пізно ввечері середи, 10 квітня, на території України фіксували кілька груп безпілотників, які запустили росіяни
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ
О 22:51 БПЛА зафіксували південніше від Павлограда на Дніпропетровщині, він рухався північним курсом.
Згодом у Повітряних силах повідомили про групу безпілотників, яка рухалася з Херсонщини в північно-західному напрямку.
О 23:15 військові поінформували про кілька груп дронів. Одна з них, із Херсонщини, рухалася курсом на Криворізький район Дніпропетровщини. БПЛА в північній частині Дніпропетровської області взяв курс на Харківщину. Ще декілька груп БПЛА, випущені з акваторії Чорного моря, рухалися курсом на Одещину.
Станом на 23:42 усі групи безпілотників рухалися західним або північно-західним курсом. Зокрема, декілька груп БПЛА в Одеській області вирушили на захід/північний захід. Безпілотник, який зафіксували північніше від Миколаєва, взяв західний курс. Ще один дрон з Новобузького району Миколаївської області, рушив у бік Кіровоградщини. БПЛА на межі Дніпропетровської/Харківської/Полтавської областей - на захід. Врешті, декілька груп дронів з Херсонщини взяли північно-західний курс.Новина оновлюється...
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