Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росія запустила кілька груп дронів по Україні в ніч проти 11 квітня
Оновлено

Росія запустила кілька груп дронів по Україні в ніч проти 11 квітня

10 квітня, 2024 середа
23:54
Війна з Росією електроенергія, шахеди

Пізно ввечері середи, 10 квітня, на території України фіксували кілька груп безпілотників, які запустили росіяни

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ

О 22:51 БПЛА зафіксували південніше від Павлограда на Дніпропетровщині, він рухався північним курсом.

Згодом у Повітряних силах повідомили про групу безпілотників, яка рухалася з Херсонщини в північно-західному напрямку.

О 23:15 військові поінформували про кілька груп дронів. Одна з них, із Херсонщини, рухалася курсом на Криворізький район Дніпропетровщини. БПЛА в північній частині Дніпропетровської області взяв курс на Харківщину. Ще декілька груп БПЛА, випущені з акваторії Чорного моря, рухалися курсом на Одещину.

Станом на 23:42 усі групи безпілотників рухалися західним або північно-західним курсом. Зокрема, декілька груп БПЛА в Одеській області вирушили на захід/північний захід. Безпілотник, який зафіксували північніше від Миколаєва, взяв західний курс. Ще один дрон з Новобузького району Миколаївської області, рушив у бік Кіровоградщини. БПЛА на межі Дніпропетровської/Харківської/Полтавської областей - на захід. Врешті, декілька груп дронів з Херсонщини взяли північно-західний курс.

Новина оновлюється...
Теги:
Україна
Росія
Одещина
Херсонщина
Дніпропетровщина
безпілотник
Харківщина
Читайте також:
Ілюстративне фото
10 квітня, 2024 середа
Проти викривачки колаборанта, який є батьком слідчої СБУ, відкрили провадження про образу військового, - hromadske
8 квітня, 2024 понедiлок
Експерт-міжнародник Капітоненко пояснив, чому Україна не має шансів на відновлення ядерного потенціалу
Олександр Шовковський
8 квітня, 2024 понедiлок
Шовковський став на захист голкіпера "Динамо", який грубо помилився у матчі з ЛНЗ
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.88
    Купівля 38.88
    Продаж 39.36
  • EUR
    Купівля 42.16
    Продаж 42.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
10 квітня
23:56
Кіліан Мбаппе, Ліга чемпіонів, ПСЖ
ПСЖ програв "Барселоні", "Атлетико" обіграв "Борусію" у Лізі чемпіонів: результати усіх матчів 10 квітня
23:16
Дмитро Булах
До керівника Харківського антикорупційного центру прийшли з обшуками
23:06
Дмитро Лазуткін
Речником Міноборони став лауреат Шевченківської премії Дмитро Лазуткін
22:55
Фейк, Росія
"Азов" відмовився вирушати під Часів Яр": російські фейки і маніпуляції за 10 квітня
22:29
кримінальні справи
Убивство 4 чоловіків у Варшаві: підозрюваних п'ятьох українців і поляка взяли під варту
22:29
Микола Стеценко
"Військком сказав купити чотири пікапи, щоб мене відпустили": ексфутболіст "Зорі" розповів, як його мобілізували
22:11
Оновлено
Атака балістичними ракетами по Одеському району
Росія вдарила по Одещині балістикою, серед загиблих - 10-річна дівчинка, кількість поранених зросла
22:03
конгрес США
Барбра Стрейзанд, Лів Шрайбер, Шон Пенн та інші світові зірки закликали конгрес допомогти Україні
21:43
Мелітополь
Окупанти й місцеві колаборанти масово привласнюють житло мелітопольців, - голова Запорізької ОВА
21:19
Війна з Росією
Від отримання відпусток до звільнення зі служби: Міноборони запустило платформу "Військовий асистент"
21:16
Оновлено
Удар РФ по Липцях Харківського району, 10.04.24
РФ атакувала Харківщину: у Липцях серед трьох загиблих є дитина, у Вовчанську двоє поранених і зруйновано поліклініку
21:15
Ексклюзив
Джозеф Байден і Володимир Зеленський
США провалили стратегію зі стримування ударів України по території Росії, - дипломат Хара
21:04
Ексклюзив
Перемога України
Професор Гарань: в перемогу вірять 83% опитаних українців, проте часові рамки зміщуються
21:02
ЄС - Україна
ЄС підготував проєкт безпекових зобов'язань перед Україною, - Erucativ
21:00
Вибух у Криму
Через страх ударів у Джанкої росіяни перевозять на нове місце боєприпаси й техніку, - "Атеш"
20:34
Ексклюзив
Микола Княжицький
Це неповага, що людей забирають невідомо на скільки, - нардеп Княжицький
20:33
Під час обшуків виявили гранати й ручний гранатомет: експосадовців СБУ викрили на розкраданні 26 млн грн
20:31
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Аналіз мобілізаційного законопроєкту та чим допоможуть Україні запчастини для систем ППО Hawk. Колонка Сергія Згурця
20:27
Володимир Зеленський
"Є потрібні результати": Зеленський про ракетну програму України
20:16
Джо Байден
Вибори в США: Байден збільшив перевагу над Трампом у новому опитуванні
20:08
Ісмаїл Ганія
Лідер ХАМАС заявив про загибель внаслідок ударів по Газі трьох його синів
20:02
OPINION
Костянтин Москалець
Фільми на час Великого Посту
19:56
OPINION
Віталій Портников
Трамп послав Кемерона з допомогою Україні
19:50
Ексклюзив
відкриття рекрутингового центру у Львові
"Окрім покарань у законі про мобілізацію потрібне заохочення для тих, хто піде до війська через рекрутинг", - депутат Київради Васильчук
19:42
Оновлено
СБУ затримала екснардепа "Партії регіонів"
СБУ 10 квітня оголосила про затримання екснардепа "Партії регіонів". Розслідувачі з'ясували, що він ще з лютого перебуває під домашнім арештом
19:38
Новини компаній
Люди-Титани: гурт KOZAK SYSTEM спільно з БФ "МХП-Громаді" продовжать тур військовими госпіталями
19:29
Окупанти, Херсон, Херсонщина
У Херсонській ОВА відреагували на вкид росіян про "наступ" на правобережжя регіону
19:27
Жінки в ЗСУ
На фронті за добу відбулось 47 бойових зіткнень, ЗСУ відбили 17 атак на Бахмутському напрямку
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 777-го дня війни: росіяни втрачають позиції біля Кремінної, а в тимчасово окупованому Криму знищено ворожий вертоліт Ка-27
18:49
Оновлено
Швейцарія
Швейцарія назвала дати й місце проведення Глобального саміту миру
18:44
Шахтар
В УЄФА пояснили, як представник України може оминути кваліфікацію за нового формату ЛЧ
18:36
Канада
ФСБ у Канаді намагається завербувати агентів у середовищі іммігрантів з Росії та колишніх республік СРСР, - ГУР
18:08
OPINION
Віктор Шлінчак
Американська допомога Україні. Вузьке вікно можливостей
18:08
військовий квиток, мобілізація
Законопроєкт про демобілізацію розроблятимуть протягом 8 місяців, – Міноборони
18:02
На фото: Сергій Танчинець, лідер гурту "Без обмежень"
"Було б не цікаво": Танчинець з "Без обмежень" зізнався, що вживає алкоголь перед виходом на сцену
17:58
Окупанти в Маріуполі
Росія розпочинає мобілізацію у Маріуполі, - Андрющенко
17:56
Ексклюзив
верховна рада
"Без монобільшості прийняти неможливо": нардеп Синютка заявив, що "слуги" покинули залу ВРУ перед голосування за поправки до законопроєкту про мобілізацію
17:51
Ексклюзив
Молдова
Брюссель розглядає можливість вступу Молдови до Євросоюзу без Придністров'я, - голова представництва ЄС в Кишиневі
17:47
Kyivstar, Київстар
В Україні з'явиться альтернатива супутниковому інтернету Starlink
17:38
Френк Воррен та Тайсон Ф'юрі
Стає як плаксива дитина: промоутер Ф'юрі знайшов ахіллесову п’яту Усика
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV