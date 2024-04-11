Масована атака РФ: українська ППО збила 57 із 82 повітряних цілей
Російська окупаційна армія вночі 11 квітня випустила по території України 82 ворожі цілі. Українські сили ППО знищили 18 ракет та 39 ударних безпілотників
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Микола Олещук.
Зазначається, що основним напрямком удару стала Львівщина.
Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:
- 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС,
- 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К,
- 12 зенітних керованих ракет С-300,
- 40 ударних БПЛА типу Shahed-131/136,
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59.
Натомість українські бійці знищили 57 повітряних цілей - 16 крилатих ракет, 39 "шахедів" та дві ракети Х-59.
"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - додав командувач.
- У ніч на 11 квітня росіяни здійснили масовану повітряну атаку території України.
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