РФ зруйнувала Трипільську ТЕС під час масованої атаки, – Центренерго

Про це голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота повідомив Інтерфакс-Україна.

"Усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі", - сказав він.

Унаслідок влучань сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню.

22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Таким чином ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації.

Раніше екснардеп Ігор Мосійчук повідомив, що на Київщині нібито горить Трипільська ТЕС.

"05:40 м. Українка Обухівського району, ракетні удари (попередньо 3 прильоти) по території Трипільської ТЕС з подальшим загорянням машинного залу", - написав він.

Мер Українки Олександр Туренко своєю чергою поінформував: "Прошу всіх щільно зачинити вікна у своїх оселях, аби не дихати шкідливими продуктами горіння. Зарядіть всі пристрої, зробіть максимальні запаси води! Обидва Пункти незламності в Українці працюють цілодобово. Є все необхідне".

При цьому він не написав, чи йдеться про пожежу на Трипільській ТЕС.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що російські терористи атакували один з енергетичних об’єктів області, але не уточнив, який саме.

"Наразі вогнеборці продовжують ліквідовувати пожежу, що виникла внаслідок атаки. На цей час вона частково погашена. Всі служби працюють в посиленому режимі. Залучено максимальну кількість техніки", - написав він.

За його словами, енергетики оперативно заживили споживачів за резервними схемами. Водопостачання та водовідведення в постраждалій громаді також відновлені. Інші об’єкти житлової чи критичної інфраструктури в області не постраждали.