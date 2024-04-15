За два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України

Про це вона сказала в інтерв'ю CNN.

"Їхня тактика змінилася - на жаль, не в кращий для нас бік", - заявила вона.

За її словами, у перші два роки війни російські атаки були більш розрізненими, і ракетні залпи націлювалися на великі ділянки української енергетичної системи.

Заступниця міністра пояснила, що натомість тепер удари стають все більш точними та концентрованими, коли десятки ракет і безпілотників спрямовуються на одну ціль.

"За такий короткий проміжок часу - за кілька тижнів цих масованих російських атак - майже всі наші річні зусилля з відбудови та ремонту були знищені за кілька днів, за кілька атак", - додала Грінчук.