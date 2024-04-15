За два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України
Заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук заявила, що за останні два тижні Росія відновила наступ, завдавши удару по українській енергосистемі з такою інтенсивністю і в такий спосіб, якого не спостерігалося протягом понад двох років війни
Про це вона сказала в інтерв'ю CNN.
"Їхня тактика змінилася - на жаль, не в кращий для нас бік", - заявила вона.
За її словами, у перші два роки війни російські атаки були більш розрізненими, і ракетні залпи націлювалися на великі ділянки української енергетичної системи.
Заступниця міністра пояснила, що натомість тепер удари стають все більш точними та концентрованими, коли десятки ракет і безпілотників спрямовуються на одну ціль.
"За такий короткий проміжок часу - за кілька тижнів цих масованих російських атак - майже всі наші річні зусилля з відбудови та ремонту були знищені за кілька днів, за кілька атак", - додала Грінчук.
- Унаслідок масованої атаки РФ у ніч на 11 квітня повністю знищено Трипільську теплоелектростанцію в Київській області. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ТЕС не була б знищена росіянами, якби в держави були б сучасні системи ППО Patriot.
- 12 квітня виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що наразі енергосистема України збалансована.
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