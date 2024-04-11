Україна не втратила б Трипільську ТЕС, якби мала Patriot, - Кулеба

Про це він повідомив на полях українсько-словацьких урядових консультацій у Михайлівцях у коментарі "Укрінформу".

Зазначено, що поставки іноземних партнерів Patriot Україні унеможливили б знищення Трипільської ТЕС.

"Піднімаємо цю тему… Що тут піднімати, тема одна – дайте "Петріоти"! Якби у нас стояли "Петріоти", ми б сьогодні не втратили все це", - відповів Кулеба на питання, чи поршував він тему знищення росіянами Трипільської ТЕС під час обговорення з колегами з ЄС.

Також міністр зазначив, що Україна в діалозі з міжнародними партнерами акцентуватиме на "максимальному прискоренні постачання ППО".