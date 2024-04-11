Україна не втратила б Трипільську ТЕС, якби мала Patriot, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Трипільська ТЕС не була б знищена росіянами, якби в держави були б сучасні системи ППО Patriot
Про це він повідомив на полях українсько-словацьких урядових консультацій у Михайлівцях у коментарі "Укрінформу".
Зазначено, що поставки іноземних партнерів Patriot Україні унеможливили б знищення Трипільської ТЕС.
"Піднімаємо цю тему… Що тут піднімати, тема одна – дайте "Петріоти"! Якби у нас стояли "Петріоти", ми б сьогодні не втратили все це", - відповів Кулеба на питання, чи поршував він тему знищення росіянами Трипільської ТЕС під час обговорення з колегами з ЄС.
Також міністр зазначив, що Україна в діалозі з міжнародними партнерами акцентуватиме на "максимальному прискоренні постачання ППО".
- Унаслідок масованої атаки РФ у ніч на 11 квітня повністю знищено Трипільську теплоелектростанцію в Київській області. Зараз триває розбір завалів.
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