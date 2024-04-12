"Серйозні руйнації": виконавчий директор ДТЕК Сахарук розповів про обмеження електропостачання через удари РФ
Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук зазначив, що наразі енергосистема України збалансована
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"У нас дві станції вчора постраждали на заході України. Через руйнацію й влучання вони припинили роботу. Наразі дивимось на пошкодження й намагаємось відновити частину обладнання. Але мушу констатувати, що наслідки досить серйозні, дуже серйозні руйнації. Деякі блоки зруйновані повністю, деякі сильно пошкоджені. На жаль, на відновлення треба багато часу", - зауважив Сахарук.
За словами виконавчого директора ДТЕК, через влучання російських ракет Трипільська ТЕС зруйнована на 100%.
"Наша система об'єднана. Тому фізичне розташування конкретної станції на території області не означає, що в цій області буде дефіцит. Тому що є можливість передавати електроенергію з одного в інший регіон. Якщо говорити про Трипільську ТЕС, то дійсно вона зруйнована на 100% через влучання ракет. Обсяг пожежі означає, що відновлення найближчим часом неможливе", - наголосив Сахарук.
Виконавчий директор ДТЕК також додав, що наразі енергосистема збалансована, але збалансована вона шляхом того, що Україна бере аварійну допомогу з Європи.
"Наразі є обмеження споживання на Харківщині через руйнацію генерації. Застосовуються мережеві обмеження та графіки погодинних відключень. Є великі обмеження на Дніпровщині через руйнацію об'єктів передачі. Трохи менші є обмеження на Одещині. Також потерпають від обстрілів Чернігівська, Сумська, Херсонські області. Ми залучаємо імпорт, покриваючи загальний дефіцит. Локальні дефіцити, де застосовуються відключення, пов'язані з тим, що там немає можливості передати необхідний обсяг електроенергії до споживачів", - сказав Сахарук.
- У ніч на 11 квітня росіяни здійснили масовану повітряну атаку території України.
- Усього було випущено 82 засоби повітряного нападу. Українські сили ППО знищили 18 ракет та 39 ударних безпілотників.
- Унаслідок масованої атаки РФ у ніч на 11 квітня повністю знищено Трипільську теплоелектростанцію в Київській області. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ТЕС не була б знищена росіянами, якби в держави були б сучасні системи ППО Patriot.
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