"Серйозні руйнації": виконавчий директор ДТЕК Сахарук розповів про обмеження електропостачання через удари РФ

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"У нас дві станції вчора постраждали на заході України. Через руйнацію й влучання вони припинили роботу. Наразі дивимось на пошкодження й намагаємось відновити частину обладнання. Але мушу констатувати, що наслідки досить серйозні, дуже серйозні руйнації. Деякі блоки зруйновані повністю, деякі сильно пошкоджені. На жаль, на відновлення треба багато часу", - зауважив Сахарук.

За словами виконавчого директора ДТЕК, через влучання російських ракет Трипільська ТЕС зруйнована на 100%.

"Наша система об'єднана. Тому фізичне розташування конкретної станції на території області не означає, що в цій області буде дефіцит. Тому що є можливість передавати електроенергію з одного в інший регіон. Якщо говорити про Трипільську ТЕС, то дійсно вона зруйнована на 100% через влучання ракет. Обсяг пожежі означає, що відновлення найближчим часом неможливе", - наголосив Сахарук.

Виконавчий директор ДТЕК також додав, що наразі енергосистема збалансована, але збалансована вона шляхом того, що Україна бере аварійну допомогу з Європи.

"Наразі є обмеження споживання на Харківщині через руйнацію генерації. Застосовуються мережеві обмеження та графіки погодинних відключень. Є великі обмеження на Дніпровщині через руйнацію об'єктів передачі. Трохи менші є обмеження на Одещині. Також потерпають від обстрілів Чернігівська, Сумська, Херсонські області. Ми залучаємо імпорт, покриваючи загальний дефіцит. Локальні дефіцити, де застосовуються відключення, пов'язані з тим, що там немає можливості передати необхідний обсяг електроенергії до споживачів", - сказав Сахарук.