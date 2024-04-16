"Зима буде викликом": очільник Міненерго Галущенко заявив, що Україна втратила 7 ГВт генерації

Про це заявив очільник Міненерго Герман Галущенко, передає LIGA.net.

"Ми приблизно порахували, що втратили до 7 ГВт у нашій системі. Це гігантський обсяг генерації. І вони (росіяни, - ред.) також знищили низку високовольтних трансформаторів на підстанціях, які передають електроенергію", – заявив чиновник.

Улітку Україна зможе частково компенсувати ці втрати за допомогою ВДЕ, зокрема сонячних електростанцій.

"Зима буде викликом. Тому зараз ми обговорювали способи, як можна було б швидко збільшити генерацію", – сказав Галущенко.

Раніше цього місяця ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ у ніч на 11 квітня 2024 року було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.