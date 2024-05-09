У Києві вирішили мінімізувати вечірнє освітлення вулиць для економії електроенергії

Про це повідомила пресслужба КМВА.

Там нагадали, що через спричинений ворожими атаками дефіцит електроенергії Укренерго змушене застосовувати обмеження енергопостачання для промисловості та бізнесу з 18:00 до 24:00. Зокрема можливі відключення у Києві. З огляду на це місцева влада працює над пошуком оптимальних рішень задля економії електроенергії без шкоди для життєдіяльності міста.

"Уже прийнято рішення мінімізувати вечірнє освітлення вулиць. Повністю

виключати усі ліхтарі не будемо. Завдяки системі керування зовнішнім освітленням ми знизимо яскравість освітлювальних приладів, що дозволить досягти загальної економії не менше 20%", - поінформували у КМВА.



Там закликали мешканців столиці економити електроенергію, особливо у найважливіші для енергосистеми години навантажень - з 18:00 по 23:00. Для цього не слід вмикати всі потужні електроприлади одночасно, варто перенести прання на ніч і вимикати світло в порожніх приміщеннях. Це дасть змогу уникнути аварійних відключень побутових споживачів, наголосили в адміністрації.

Раніше у ДТЕК повідомляли, що енергетики вже підготували графіки відключення світла, які в разі потреби запровадять у Києві.

Детальніше про ситуацію в енергосистемі ви можете дізнатися за посиланням.