Енергетики підготували графіки для відключення світла в Києві
У вівторок, 16 квітня, стало відомо, що енергетики вже підготували графіки відключення світла, які в разі потреби запровадять у Києві
Про це повідомив директор компанії "ДТЕК Київські електромережі" Денис Бондар, пише Укрінформ.
Оновлені графіки відключення світла вже доступні на сайті "ДТЕК Київські електромережі". Киян розділили на 6 груп, для кожної визначено три зони: наявність світла гарантована; є відключення; можливі відключення.
За словами Бондаря, енергетики сформували графік на випадок отримання відповідної команди від диспетчера НЕК "Укренерго". Зараз у Києві не діють відключення.
ДТЕК також домовився про співпрацю із сервісом "Київ Цифровий" стосовно сповіщення киян про відключення у випадку застосування графіків.
"Київ Цифровий" буде за пів години сповіщати наших клієнтів щодо застосування графіків", - повідомив Денис Бондар.
- 16 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що для атаки Трипільської ТЕС росіяни випустили 11 ракет.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.36 Купівля 39.36Продаж 39.87
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.75
- Актуальне
- Важливе