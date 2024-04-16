Енергетики підготували графіки для відключення світла в Києві

Про це повідомив директор компанії "ДТЕК Київські електромережі" Денис Бондар, пише Укрінформ.

Оновлені графіки відключення світла вже доступні на сайті "ДТЕК Київські електромережі". Киян розділили на 6 груп, для кожної визначено три зони: наявність світла гарантована; є відключення; можливі відключення.

За словами Бондаря, енергетики сформували графік на випадок отримання відповідної команди від диспетчера НЕК "Укренерго". Зараз у Києві не діють відключення.

ДТЕК також домовився про співпрацю із сервісом "Київ Цифровий" стосовно сповіщення киян про відключення у випадку застосування графіків.

"Київ Цифровий" буде за пів години сповіщати наших клієнтів щодо застосування графіків", - повідомив Денис Бондар.