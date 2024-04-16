Зеленський заявив, що росіянам вдалося знищити Трипільську ТЕС, бо Україні не вистачило ракет для захисту

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю американському суспільному мовнику PBS.

Коментуючи те, як союзники спільно захищали Ізраїль для відбиття іранської атаки, президент України вказав, що це "дійсно демонстрація того, що таке союзники не на папері, а в небі". На його думку, Ізраїль самостійно не зміг би захиститись від такого масованого удару.

Зеленський вказав, що тоді було застосовано "багато всього, чого не вистачає Україні" і з чим зараз є дефіцит.

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"Я вам наведу один приклад дуже простий – на Трипільській станції, а від неї залежить світло у київському регіоні. Летіли 11 ракет. Перші 7 ми знищили, 4 знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля", - наголосив президент.