У Білому домі пояснили, чому не збивають іранські дрони в Україні, як це зробили в Ізраїлі
Сполучені Штати не мають наміру збивати іранські дрони-камікадзе, як робили це з союзниками під час атаки Ірану на Ізраїль, оскільки війна на Близькому Сході та війна в Україні мають різну природу
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Білому домі.
Відповідаючи на питання, чи готові США так само збивати іранські дрони-камікадзе, як вони робили це в Ізраїлі під час атаки Ірану, він зазначив:
"Я знав, що це питання виникне. Послухайте, йдеться про різні конфлікти, інший повітряний простір, різні картини загроз", - сказав Кірбі.
Кірбі також зазначив, що з самого початку конфлікту, президент (Джо Байден. - ред.) дав зрозуміти, що США не планують брати участь у бойових діях в Україні.
"Ми надаємо Україні озброєння, якого вона потребує, для захисту її повітряного простору. І на жаль, на сьогодні ми не можемо зробити цього, оскільки не маємо додаткового фінансування національної безпеки, якого Україна так потребує", - додав представник Ради нацбезпеки.
- Також Білий дім оголосив, що виступає проти окремого законопроєкту про допомогу Ізраїлю без допомоги Україні, адже у них одинакові потреби і вороги.
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