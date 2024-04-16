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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У Білому домі пояснили, чому не збивають іранські дрони в Україні, як це зробили в Ізраїлі

У Білому домі пояснили, чому не збивають іранські дрони в Україні, як це зробили в Ізраїлі

16 квітня, 2024 вiвторок
02:34
Війна з Росією Частина, яка, схоже, була зроблена в Китаї в січні, була в іранському безпілотнику

Сполучені Штати не мають наміру збивати іранські дрони-камікадзе, як робили це з союзниками під час атаки Ірану на Ізраїль, оскільки війна на Близькому Сході та війна в Україні мають різну природу

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Білому домі.

Відповідаючи на питання, чи готові США так само збивати іранські дрони-камікадзе, як вони робили це в Ізраїлі під час атаки Ірану, він зазначив:

"Я знав, що це питання виникне. Послухайте, йдеться про різні конфлікти, інший повітряний простір, різні картини загроз", - сказав Кірбі.

Кірбі також зазначив, що з самого початку конфлікту, президент (Джо Байден. - ред.) дав зрозуміти, що США не планують брати участь у бойових діях в Україні.

"Ми надаємо Україні озброєння, якого вона потребує, для захисту її повітряного простору. І на жаль, на сьогодні ми не можемо зробити цього, оскільки не маємо додаткового фінансування національної безпеки, якого Україна так потребує", - додав представник Ради нацбезпеки.

  • Також Білий дім оголосив, що виступає проти окремого законопроєкту про допомогу Ізраїлю без допомоги Україні, адже у них одинакові потреби і вороги.
Теги:
безпілотник
США
допомога Україні
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