"Призведе до ескалації": Кемерон пояснив, чому Британія не може збивати дрони над Україною, як це зробила в Ізраїлі
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон відповів, чому військово-повітряні сили країни не можуть збивати дрони над Україною, як це зробили в Ізраїлі
Про це він розповів виданню LBC.
На питання, чому Британія не може збивати дрони над Україною, Кемерон відповів, що це означатиме введення сил НАТО в прямий конфлікт із російськими військами та призведе до "ескалації конфлікту".
"Я думаю, що складність із тим, що ви пропонуєте, полягає в тому, що якщо ви хочете уникнути ескалації з точки зору ширшої європейської війни, я думаю, чого вам потрібно уникати, так це того, щоб війська НАТО не вступали в бойові дії з російськими військами, - це було б небезпекою ескалації", - переконаний Кемерон.
Він вважає, що найкраще, що можуть зробити Великобританія та інші країни, це продовжувати надавати фінансову підтримку Києву.
"Ми зробили більше, ніж будь-яка інша країна окремо, щоб допомогти українцям. Ми навчили понад 60 тис. українських військових, ми були першими, хто надав їм протитанкову зброю, далекобійну артилерію й танки", - зауважив Кемерон.
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За словами глави МЗС Британії, для України є більша потреба в доступі до систем ППО, зокрема системи Patriot.
"Робить усе можливе, щоб підтримати Україну, у плані грошей, у плані дипломатії та, що дуже важливо, у плані зброї. Дати їм зброю, щоб захистити себе, навчити їхні війська - це абсолютно правильно", - переконаний колишній прем’єр Британії.
- 14 квітня міністерство закордонних справ Ірану викликало послів Великої Британії, Франції та Німеччини, щоб поставити під сумнів їхню "безвідповідальну позицію" щодо ударів по Ізраїлю.
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