Іран викликав послів Великої Британії, Франції та Німеччини, звинувативши країни у подвійних стандартах

Про це повідомляє Reuters.

Ці три країни засудили іранську ракетну атаку на Ізраїль, що відбулася в ніч на неділю, 14 квітня, у відповідь на обстріл посольства у Дамаску.

Директор з питань Західної Європи в МЗС Ірану звинуватив ці три країни в "подвійних стандартах", оскільки вони на початку місяця виступили проти розробленої Росією заяви Ради Безпеки ООН, яка б засудила атаку Ізраїлю на комплекс посольства Ірану в Сирії.

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"Військові дії Ірану проти баз сіоністського режиму (Ізраїлю - ред.) цілком вписуються в рамки права на законну оборону, передбаченого статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, і є відповіддю на низку злочинів, включаючи нещодавній напад на посольський комплекс в Сирії", - зазначив він.