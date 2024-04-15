Іран викликав послів Великої Британії, Франції та Німеччини, звинувативши країни у подвійних стандартах
У неділю, 14 квітня, міністерство закордонних справ Ірану викликало послів Великої Британії, Франції та Німеччини, щоб поставити під сумнів їхню "безвідповідальну позицію" щодо ударів по Ізраїлю
Про це повідомляє Reuters.
Ці три країни засудили іранську ракетну атаку на Ізраїль, що відбулася в ніч на неділю, 14 квітня, у відповідь на обстріл посольства у Дамаску.
Директор з питань Західної Європи в МЗС Ірану звинуватив ці три країни в "подвійних стандартах", оскільки вони на початку місяця виступили проти розробленої Росією заяви Ради Безпеки ООН, яка б засудила атаку Ізраїлю на комплекс посольства Ірану в Сирії.
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"Військові дії Ірану проти баз сіоністського режиму (Ізраїлю - ред.) цілком вписуються в рамки права на законну оборону, передбаченого статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, і є відповіддю на низку злочинів, включаючи нещодавній напад на посольський комплекс в Сирії", - зазначив він.
- У ніч із суботи на неділю Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та ракети. Еспресо.TV у режимі реального часу слідкував за подіями на Близькому Сході - напруженою ситуацією навколо Ізраїлю та Ірану. Більше про це читайте тут
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