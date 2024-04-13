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Війна на Близькому Сході: Іран запустив безпілотники для атаки по Ізраїлю. Онлайн-трансляція подій

13 квітня, 2024 субота
23:40
Світ ізраїльські солдати

Еспресо.TV у режимі реального часу слідкує за подіями на Близькому Сході - напруженою ситуацією навколо Ізраїлю та Ірану

13 квітня США зафіксували переміщення Іраном військової техніки. Президент США Джо Байден скасував вихідні та терміново повернувся до Вашингтона через ситуацію на Близькому Сході.

Ввечері суботи стало відомо, що Іран запустив БПЛА у напрямку Ізраїлю.

Хронологія:
23:59
13 квітня, 2024 субота
Йорданія оголосила надзвичайний стан.
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23:49
Іран також запустив крилаті ракети, - Haaretz.
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23:48
ППО Йорданії готова перехопити будь-які іранські безпілотники або літаки, які порушать її повітряний простір.
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23:46

Безпілотники, які запустив Іран, подібні на "шахеди".

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23:43
"Ми заздалегідь підготувалися до різноманітних сценаріїв. Ми спробуємо не допустити їх (прим. - БПЛА) до території Ізраїлю, це наше завдання", - йдеться у заяві речника ЦАХАЛу.
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23:41

Ірак також оголосив, що закриває свій повітряний простір і призупиняє всі авіасполучення. 

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23:33
Повітряний простір Ізраїлю закриють з 00:30 до 07:00.
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23:18
Al Jazeera: ударні безпілотники дістануться Ізраїлю протягом декількох годин.
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23:12
Ізраїльська телерадіомовна корпорація KAN: Десятки БПЛА були запущені в бік Ізраїлю з Ірану!
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22:50

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває у повній бойовій готовності до можливого нападу Ірану.

"Ми будемо захищатися від будь-якої загрози і робитимемо це рішуче", - йдеться у заяві.

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Військові новини
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