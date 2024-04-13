Війна на Близькому Сході: Іран запустив безпілотники для атаки по Ізраїлю. Онлайн-трансляція подій
Еспресо.TV у режимі реального часу слідкує за подіями на Близькому Сході - напруженою ситуацією навколо Ізраїлю та Ірану
13 квітня США зафіксували переміщення Іраном військової техніки. Президент США Джо Байден скасував вихідні та терміново повернувся до Вашингтона через ситуацію на Близькому Сході.
Ввечері суботи стало відомо, що Іран запустив БПЛА у напрямку Ізраїлю.
Безпілотники, які запустив Іран, подібні на "шахеди".
Ірак також оголосив, що закриває свій повітряний простір і призупиняє всі авіасполучення.
Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває у повній бойовій готовності до можливого нападу Ірану.
"Ми будемо захищатися від будь-якої загрози і робитимемо це рішуче", - йдеться у заяві.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.14 Купівля 39.14Продаж 39.61
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе