Війна на Близькому Сході: Іран запустив безпілотники для атаки по Ізраїлю. Онлайн-трансляція подій

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває у повній бойовій готовності до можливого нападу Ірану.

"Ми будемо захищатися від будь-якої загрози і робитимемо це рішуче", - йдеться у заяві.