Байден терміново скасував свої вихідні через ситуацію на Близькому Сході

Про це The Guardian повідомляє із посиланням на Білий дім.

Президент США мав провести вихідні в штаті Делавер. Проте зранку суботи в адміністрації американського лідера оголосили, що Джо Байден повертається до Вашингтона.

Байден терміново повернувся до Білого дому, щоб проконсультуватися зі своєю командою національної безпеки щодо подій на Близькому Сході. Це рішення він прийняв на фоні підвищеної напруги між Ізраїлем та Іраном.