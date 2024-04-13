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Байден терміново скасував свої вихідні через ситуацію на Близькому Сході

13 квітня, 2024 субота
21:19
Світ Джо Байден

У суботу, 13 квітня, стало відомо, що президент США Джо Байден терміново повертається до Вашингтона через ситуацію на Близькому Сході

Про це The Guardian повідомляє із посиланням на Білий дім.

Президент США мав провести вихідні в штаті Делавер. Проте зранку суботи в адміністрації американського лідера оголосили, що Джо Байден повертається до Вашингтона.

Байден терміново повернувся до Білого дому, щоб проконсультуватися зі своєю командою національної безпеки щодо подій на Близькому Сході. Це рішення він прийняв на фоні підвищеної напруги між Ізраїлем та Іраном.

  • 13 квітня США зафіксували переміщення Іраном військової техніки, що свідчить про те, що він, ймовірно, готується атакувати ізраїльські об'єкти з власної території.
  • США звернулися до Китаю та інших країн, включаючи Туреччину і Саудівську Аравію, з проханням закликати Іран не атакувати Ізраїль.
Теги:
Ізраїль
Іран
Джо Байден
США
Військові новини
Війна в Ізраїлі
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13 квітня
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