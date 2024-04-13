Іран переміщує техніку для удару по Ізраїлю, - CNN

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

За словами двох джерел, близьких до американської розвідки, США зафіксували переміщення Іраном військової техніки, в тому числі безпілотників і крилатих ракет.

Як зазначили у виданні, поки що незрозуміло, чи готується Іран завдати удару зі своєї території в рамках первинної атаки, чи він намагається стримати Ізраїль або США від можливого контрудару по своїй території.

Згідно з інформацією одного з джерел, США помітили, що Іран готував до запуску близько 100 крилатих ракет.

Що передувало

2 квітня в результаті ізраїльського авіаційного удару було майже повністю зруйновано представництво Ірану в столиці Сирії – загинули щонайменше шестеро людей.

Напередодні ЦРУ попередила, що впродовж 48 годин Іран у відповідь може почати військову операцію проти Ізраїлю. Про це свідчать також арабські джерела.

4 квітня командування Армії оборони Ізраїлю повідомило, що оголошує мобілізацію резервістів, які служили в підрозділах протиповітряної оборони, у зв'язку з можливою ескалацією напруженості в регіоні.

Цього ж дня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відреагував на можливу атаку Ірану, зазначивши, що Ізраїль вже роками бореться з войовничим сусідом і зуміє захистити себе.

6 квітня повідомлялося, що США перебувають у стані підвищеної готовності через можливий удар Ірану по ізраїльських або американських базах в регіоні у відповідь на удар Ізраїлю по посольству Ірану в Сирії.

10 квітня верховний духовний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль "має бути покараний" за напад на посольства країни в Сирії. В Ізраїлі відповіли.

12 квітня США, Польща й Німеччина застерегли своїх громадян від поїздок на Близький Схід. Уряд США також порадив своїм працівникам, які перебувають в Ізраїлі, утриматися від поїздок за межі великих міст.