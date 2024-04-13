Іран переміщує техніку для удару по Ізраїлю, - CNN
США зафіксували переміщення Іраном військової техніки, що свідчить про те, що він, ймовірно, готується атакувати ізраїльські об'єкти з власної території
Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.
За словами двох джерел, близьких до американської розвідки, США зафіксували переміщення Іраном військової техніки, в тому числі безпілотників і крилатих ракет.
Як зазначили у виданні, поки що незрозуміло, чи готується Іран завдати удару зі своєї території в рамках первинної атаки, чи він намагається стримати Ізраїль або США від можливого контрудару по своїй території.
Згідно з інформацією одного з джерел, США помітили, що Іран готував до запуску близько 100 крилатих ракет.
Що передувало
2 квітня в результаті ізраїльського авіаційного удару було майже повністю зруйновано представництво Ірану в столиці Сирії – загинули щонайменше шестеро людей.
Напередодні ЦРУ попередила, що впродовж 48 годин Іран у відповідь може почати військову операцію проти Ізраїлю. Про це свідчать також арабські джерела.
4 квітня командування Армії оборони Ізраїлю повідомило, що оголошує мобілізацію резервістів, які служили в підрозділах протиповітряної оборони, у зв'язку з можливою ескалацією напруженості в регіоні.
Цього ж дня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відреагував на можливу атаку Ірану, зазначивши, що Ізраїль вже роками бореться з войовничим сусідом і зуміє захистити себе.
6 квітня повідомлялося, що США перебувають у стані підвищеної готовності через можливий удар Ірану по ізраїльських або американських базах в регіоні у відповідь на удар Ізраїлю по посольству Ірану в Сирії.
10 квітня верховний духовний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль "має бути покараний" за напад на посольства країни в Сирії. В Ізраїлі відповіли.
12 квітня США, Польща й Німеччина застерегли своїх громадян від поїздок на Близький Схід. Уряд США також порадив своїм працівникам, які перебувають в Ізраїлі, утриматися від поїздок за межі великих міст.
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