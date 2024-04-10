Верховний лідер Ірану Хаменеї закликав "покарати" Ізраїль за атаку на посольство у Сирії
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль "має бути покараний, і це буде" за напад на посольства країни в Сирії
Про це повідомляє Reuters.
"Злий режим припустився помилки і повинен бути покараний, і це буде", - сказав Хаменеї у промові на честь завершення священного для мусульман місяця Рамадан.
Що передувало
2 квітня в результаті ізраїльського авіаційного удару було майже повністю зруйноване представництво Ірану у столиці Сирії – загинули щонайменше шестеро людей.
Напередодні ЦРУ попередила, що впродовж 48 годин Ірану відповідь може почати військову операцію проти Ізраїлю. Про це свідчать також арабські джерела.
4 квітня командування Армії оборони Ізраїлю повідомило, що оголошує мобілізацію резервістів, які служили у підрозділах протиповітряної оборони, у зв'язку з можливою ескалацією напруженості у регіоні.
Цього ж дня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відреагував на можливу атаку Ірану, зазначивши, що Ізраїль вже роками бореться з войовничим сусідом і зуміє захистити себе.
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