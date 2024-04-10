Верховний лідер Ірану Хаменеї закликав "покарати" Ізраїль за атаку на посольство у Сирії

Про це повідомляє Reuters.

"Злий режим припустився помилки і повинен бути покараний, і це буде", - сказав Хаменеї у промові на честь завершення священного для мусульман місяця Рамадан.

Що передувало

2 квітня в результаті ізраїльського авіаційного удару було майже повністю зруйноване представництво Ірану у столиці Сирії – загинули щонайменше шестеро людей.

Напередодні ЦРУ попередила, що впродовж 48 годин Ірану відповідь може почати військову операцію проти Ізраїлю. Про це свідчать також арабські джерела.

4 квітня командування Армії оборони Ізраїлю повідомило, що оголошує мобілізацію резервістів, які служили у підрозділах протиповітряної оборони, у зв'язку з можливою ескалацією напруженості у регіоні.

Цього ж дня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відреагував на можливу атаку Ірану, зазначивши, що Ізраїль вже роками бореться з войовничим сусідом і зуміє захистити себе.