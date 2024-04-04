"Хто на нас нападає чи планує, постраждає сам": Нетаньягу на тлі погроз Ірану про атаку
Нетаньягу відреагував на можливу атаку Ірану, зазначивши, що Ізраїль вже роками бореться з войовничим сусідом і зуміє захистити себе
Про це йдеться у заяві прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.
"Роки Іран працює проти нас як безпосередньо, так і через своїх емісарів, і тому Ізраїль працював проти Ірану і його емісарів, як в обороні, так і в нападі", - заявив Нетаньягу.
За його словами, Ізраїль знає як захистити себе та буде діяти за простим принципом: той, хто заподіє шкоду країні або планує заподіяти – ми заподіємо йому шкоду.
- 2 квітня внаслідок ізраїльського авіаційного удару було майже повністю зруйноване представництво Ірану у столиці Сирії – загинули щонайменше шестеро людей.
- Напередодні ЦРУ попередила, що впродовж 48 годин Ірану відповідь може почати військову операцію проти Ізраїлю. Про це свідчать також арабські джерела.
- 4 квітня командування Армії оборони Ізраїлю повідомило, що оголошує мобілізацію резервістів, які служили у підрозділах протиповітряної оборони, у зв'язку з можливою ескалацією напруженості у регіоні.
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