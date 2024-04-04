"Хто на нас нападає чи планує, постраждає сам": Нетаньягу на тлі погроз Ірану про атаку

Про це йдеться у заяві прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

"Роки Іран працює проти нас як безпосередньо, так і через своїх емісарів, і тому Ізраїль працював проти Ірану і його емісарів, як в обороні, так і в нападі", - заявив Нетаньягу.

За його словами, Ізраїль знає як захистити себе та буде діяти за простим принципом: той, хто заподіє шкоду країні або планує заподіяти – ми заподіємо йому шкоду.