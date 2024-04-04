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Іран впродовж 48 годин може почати війну проти Ізраїлю, - ЗМІ

4 квітня, 2024 четвер
02:48
Близький Схід Іран

Американська розвідка ЦРУ попередила, що впродовж 48 годин Іран може почати військову операцію проти Ізраїлю. Про це свідчать також арабські джерела

Про це повідомляє Vox News.

Знищення консульства Ірану в Сирії, внаслідок якого загинули десятки високопоставлених іранських чиновників та генералів, ризикує перерости у велику війну в регіоні. Американська розвідка ЦРУ попередила, що впродовж 48 годин Іран може почати військову операцію проти Ізраїлю.

"Раніше високопосадовці Ірану заявляли, що їхня країна вже має повне право відповісти на напад Ізраїлю на їхнє консульство", - пише видання з посиланням близькосхідні ЗМІ.

Ліванський панарабський супутниковий телеканал новин Al Mayadeen повідомив, що Тегеран планує комбіновану атаку з "дощем" безпілотників і ракет, випущених зі своїх баз по стратегічних об'єктах на території Ізраїлю.

Верховний лідер Ірану аятола Хаменеї опублікував погрози на івриті.

"З Божою допомогою ми змусимо сіоністів покаятися у злочині, пов'язаному із нападом на іранське консульство в Дамаску", - написав він.

  • Представництво Ірану у столиці Сирії було майже повністю зруйноване внаслідок ізраїльського авіаційного удару 2 квітня – загинули щонайменше шестеро людей.

Теги:
Ізраїль
Іран
Військові новини
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