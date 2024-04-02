Ізраїль вдарив по представництву Ірана у Дамаску, є жертви серед військових та дипломатів, - ЗМІ
Представництво Ірану у столиці Сирії було майже повністю зруйноване внаслідок ізраїльського авіаційного удару – загинули шестеро людей
Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на іранські державні ЗМІ.
За останніми даними, жертвами атаки стали щонайменше кілька дипломатів. Reuters також повідомляє, що серед загиблих є також бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді – старший командир Корпусу вартових ісламської революції (КСІР).
Російські телеграм-канали пишуть, що в результаті удару по Дамаську загинули не менше трьох іранських генералів – командувач КВІР у Сирії та Лівані Мухаммад Реза Захеді, його заступник, Мухаммед-Хаді Хаджі-Рахімі, та Хоссейн Аміролла, начальник штабу КВІР в Сирії. Всього повідомляється про шістьох загиблих.
Міністерство оборони Сирії заявило, що удару було завдано з боку Голанських висот. Стверджується, що сирійські засоби ППО збили кілька із випущених ізраїльтянами ракет.
Представник ізраїльських військових відмовився коментувати інцидент.
- Нагадаємо, днями Ізраїль ударив по Лівану та ліквідував замкомандувача військовим крилом ХАМАС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.91 Купівля 38.91Продаж 39.43
- EUR Купівля 42.1Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе