Ізраїль вдарив по представництву Ірана у Дамаску, є жертви серед військових та дипломатів, - ЗМІ

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на іранські державні ЗМІ.

За останніми даними, жертвами атаки стали щонайменше кілька дипломатів. Reuters також повідомляє, що серед загиблих є також бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді – старший командир Корпусу вартових ісламської революції (КСІР).

Російські телеграм-канали пишуть, що в результаті удару по Дамаську загинули не менше трьох іранських генералів – командувач КВІР у Сирії та Лівані Мухаммад Реза Захеді, його заступник, Мухаммед-Хаді Хаджі-Рахімі, та Хоссейн Аміролла, начальник штабу КВІР в Сирії. Всього повідомляється про шістьох загиблих.

Міністерство оборони Сирії заявило, що удару було завдано з боку Голанських висот. Стверджується, що сирійські засоби ППО збили кілька із випущених ізраїльтянами ракет.

Представник ізраїльських військових відмовився коментувати інцидент.