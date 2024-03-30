Ізраїльська армія обстріляла південь Лівану: поранено спостерігачів ООН
30 березня ізраїльська армія під час удару по півдню Лівану влучила у транспортний засіб, що перевозив технічних спостерігачів Організації Об’єднаних Націй, вони дістали поранення
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.
Речник ізраїльських військ Авічай Адрі заперечив, що армія збила автомобіль миротворчої місії ООН на півдні Лівану.
Одне з джерел безпеки повідомило, що в машині перебували троє технічних спостерігачів ООН і один ліванський перекладач. Це джерело та інше джерело служби безпеки сказали, що під час ізраїльського удару отримали поранення кілька людей, які були в автомобілі.
- 27 березня під час ізраїльського удару по Набатії на півдні Лівану загинули щонайменше семеро осіб.
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