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Головна Світ Ізраїльська армія обстріляла південь Лівану: поранено спостерігачів ООН

Ізраїльська армія обстріляла південь Лівану: поранено спостерігачів ООН

30 березня, 2024 субота
13:01
Світ Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану

30 березня ізраїльська армія під час удару по півдню Лівану влучила у транспортний засіб, що перевозив технічних спостерігачів Організації Об’єднаних Націй, вони дістали поранення

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Речник ізраїльських військ Авічай Адрі заперечив, що армія збила автомобіль миротворчої місії ООН на півдні Лівану.

Одне з джерел безпеки повідомило, що в машині перебували троє технічних спостерігачів ООН і один ліванський перекладач. Це джерело та інше джерело служби безпеки сказали, що під час ізраїльського удару отримали поранення кілька людей, які були в автомобілі.

  • 27 березня під час ізраїльського удару по Набатії на півдні Лівану загинули щонайменше семеро осіб.
Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Ліван
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Хезболла
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