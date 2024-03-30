Ізраїльська армія обстріляла південь Лівану: поранено спостерігачів ООН

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Речник ізраїльських військ Авічай Адрі заперечив, що армія збила автомобіль миротворчої місії ООН на півдні Лівану.

Одне з джерел безпеки повідомило, що в машині перебували троє технічних спостерігачів ООН і один ліванський перекладач. Це джерело та інше джерело служби безпеки сказали, що під час ізраїльського удару отримали поранення кілька людей, які були в автомобілі.