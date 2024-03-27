Ізраїльська армія вдарила по півдню Лівану: є загиблі
27 березня під час ізраїльського удару по Набатії на півдні Лівану загинули щонайменше семеро осіб
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.
"Щонайменше семеро людей загинули під час ізраїльського удару по Набатії на півдні Лівану, повідомили Reuters два джерела безпеки вранці в середу", - йдеться у повідомленні.
Джерела зазначили, що удар був націлений на центр екстреної допомоги та надання допомоги Ісламській групі в селі Хеббаріє на півдні Лівану.
- У вівторок, 12 березня, ліванське угруповання Хезболла заявило, що випустило понад 100 ракет реактивної артилерії "Катюша" по кількох ізраїльських військових постах.
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