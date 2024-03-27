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Головна Світ Ізраїльська армія вдарила по півдню Лівану: є загиблі

Ізраїльська армія вдарила по півдню Лівану: є загиблі

27 березня, 2024 середа
03:33
Світ Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану

27 березня під час ізраїльського удару по Набатії на півдні Лівану загинули щонайменше семеро осіб

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

"Щонайменше семеро людей загинули під час ізраїльського удару по Набатії на півдні Лівану, повідомили Reuters два джерела безпеки вранці в середу", - йдеться у повідомленні.

Джерела зазначили, що удар був націлений на центр екстреної допомоги та надання допомоги Ісламській групі в селі Хеббаріє на півдні Лівану.

  • У вівторок, 12 березня, ліванське угруповання Хезболла заявило, що випустило понад 100 ракет реактивної артилерії "Катюша" по кількох ізраїльських військових постах.
Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Ліван
Військові новини
Війна в Ізраїлі
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