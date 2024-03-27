Ізраїльська армія вдарила по півдню Лівану: є загиблі

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

"Щонайменше семеро людей загинули під час ізраїльського удару по Набатії на півдні Лівану, повідомили Reuters два джерела безпеки вранці в середу", - йдеться у повідомленні.

Джерела зазначили, що удар був націлений на центр екстреної допомоги та надання допомоги Ісламській групі в селі Хеббаріє на півдні Лівану.