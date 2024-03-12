Ліванська Хезболла випустила по Ізраїлю понад 100 ракет реактивної артилерії, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Ракети були випущені у відповідь на ізраїльський обстріл, у результаті якого загинув щонайменше один мирний житель і ще кілька отримали поранення.

За даними представників силових структур Лівану, один з ударів був завданий по південному в'їзду в Баальбек. Три інші - поблизу міста Тарайя.

Джерело в ліванських силах безпеки повідомило, що ізраїльські удари в основному обмежувалися південним прикордонним регіоном Лівану, але в останні тижні вони просунулися далі на північ, що свідчить про розширення кампанії Ізраїлю.