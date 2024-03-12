Ліванська Хезболла випустила по Ізраїлю понад 100 ракет реактивної артилерії, - Reuters
У вівторок, 12 березня, ліванське угруповання Хезболла заявило, що випустило понад 100 ракет реактивної артилерії "Катюша" по кількох ізраїльських військових постах
Про це повідомляє Reuters.
Ракети були випущені у відповідь на ізраїльський обстріл, у результаті якого загинув щонайменше один мирний житель і ще кілька отримали поранення.
За даними представників силових структур Лівану, один з ударів був завданий по південному в'їзду в Баальбек. Три інші - поблизу міста Тарайя.
Джерело в ліванських силах безпеки повідомило, що ізраїльські удари в основному обмежувалися південним прикордонним регіоном Лівану, але в останні тижні вони просунулися далі на північ, що свідчить про розширення кампанії Ізраїлю.
- 11 березня прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що для завершення війни між Ізраїлем та бойовиками ХАМАСу потрібно "не більше двох місяців".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.23 Купівля 38.23Продаж 38.74
- EUR Купівля 41.63Продаж 42.41
- Актуальне
- Важливе