Нетаньягу заявив, що Ізраїль наближається до завершення останньої частини бойових дій

Про це пише Politico.

"Ми знищили три чверті бойових батальйонів ХАМАС з тероризмом. І ми близькі до завершення останньої частини у війні", - сказав прем'єр і додав, що це займе не більше двох місяців.

Нетаньягу припустив, що у війні загинули близько 13 тис. палестинських бойовиків, тоді як рівень смертності серед цивільного населення - 1-1,5 на кожного бойовика.

"Таким чином, загальна кількість убитих бійців і цивільних - перевищить 26 тисяч", - пише видання.