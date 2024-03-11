Нетаньягу заявив, що Ізраїль наближається до завершення останньої частини бойових дій
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що для завершення війни між Ізраїлем та бойовиками ХАМАСу потрібно "не більше двох місяців"
Про це пише Politico.
"Ми знищили три чверті бойових батальйонів ХАМАС з тероризмом. І ми близькі до завершення останньої частини у війні", - сказав прем'єр і додав, що це займе не більше двох місяців.
Нетаньягу припустив, що у війні загинули близько 13 тис. палестинських бойовиків, тоді як рівень смертності серед цивільного населення - 1-1,5 на кожного бойовика.
"Таким чином, загальна кількість убитих бійців і цивільних - перевищить 26 тисяч", - пише видання.
- У суботу, 9 березня, президент США Джо Байден заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу своєю стратегією ведення війни з ХАМАС більше шкодить Ізраїлю, ніж допомагає.
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