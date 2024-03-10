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"Більше шкодить, ніж допомагає". Байден розкритикував стратегію ведення війни Нетаньягу

10 березня, 2024 неділя
11:51
Світ Президента США Джо Байдена та прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху

У суботу, 9 березня, президент США Джо Байден заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу своєю стратегією ведення війни з ХАМАС більше шкодить Ізраїлю, ніж допомагає

 Про це повідомляє The Hill.

"Те, що відбувається, - це те, що він має право захищати Ізраїль, право продовжувати переслідувати ХАМАС, - зазначив Байден. - Але він повинен, він повинен, він повинен приділяти більше уваги невинним життям, які гинуть внаслідок його дій".

Американський президент підкреслив, що не поділяє думку Нетаньягу, оскільки "це суперечить тому, за що виступає Ізраїль"

"На мій погляд, він більше шкодить Ізраїлю, ніж допомагає. - наголосив він. - І я думаю, що це велика помилка".

Водночас Байден підкреслив, що не має наміру припиняти підтримку Ізраїлю.

"Оборона Ізраїлю все ще залишається критично важливою, тому немає ніякої червоної лінії, я не збираюся відрізати всю зброю, щоб у них не було Залізного купола для захисту", - додав Байден.

Зокрема, президент США визнав розчарування серед американців, які протестують проти того, як він вирішує конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом.

"Я не звинувачую їх у тому, що вони засмучені. У них там сім'ї. Там є люди, які помирають. Вони хочуть, щоб з цим щось було зроблено. І вони кажуть: "Джо, зроби щось, зроби щось", - наголосив Байден. - Але те, що вони всі вважають, що це геноцид, просто не так - це зовсім інша ситуація".

  • Віцепрезидентка США Камала Гарріс стала першою із високопоставленого американського керівництва, хто різко розкритикував Ізраїль через гуманітарну катастрофу в Газі, закликавши до припинення вогню і негайного звільнення заручників.

Теги:
Президент США
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Джо Байден
США
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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