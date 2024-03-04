Віцепрезидентка США Гарріс розкритикувала Ізраїль через гуманітарну катастрофу у Газі

Про це повідомляє The Guardian.

У неділю, 4 березня, під час виступу перед мостом Едмунда Петтуса в Сельмі, штат Алабама, де майже шістдесят років тому американські військові побили учасників маршу за громадянські права, Гарріс закликала до негайного припинення вогню в Газі та звернулася до ХАМАСу із проханням прийняти угоду про звільнення заручників в обмін на 6-тижневе припинення бойових дій.

Однак, як зазначили у виданні, більшість своїх коментарів вона спрямувала на Ізраїль, що стало найгострішою критикою з боку високопосадовця американського.

Гарріс прямо звинуватила Ізраїль у тому, що він робить недостатньо для запобігання "гуманітарній катастрофі" в Газі.

"Люди в Газі голодують. Умови нелюдські, і наша спільна людяність змушує нас діяти, - заявила Гарріс. - Уряд Ізраїлю повинен зробити більше, щоб значно збільшити потік допомоги. Ніяких виправдань".

Гарріс підкреслила, що Ізраїль повинен відкрити нові пункти перетину кордону, не накладати "непотрібних обмежень" на доставку допомоги, захистити гуманітарний персонал і конвої від нападів, а також працювати над відновленням базових послуг і підтриманням порядку, щоб "більше їжі, води та палива могло потрапити до тих, хто цього потребує".

"Ми бачили, як голодні, зневірені люди підходили до вантажівок з гуманітарною допомогою, просто намагаючись забезпечити їжею свої сім'ї після тижнів, коли на північ Гази майже не надходила допомога, а їх зустрічали стріляниною і хаосом", - розповіла Гарріс, маючи на увазі нещодавню поставку від США гуманітарної допомоги до сектору Гази.